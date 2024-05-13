Пять имён холодных матерей: Сторонитесь этих женщин, если не хотите, чтобы ваши дети росли без любви Носительницы некоторых женских имён по умолчанию относятся к своим детям холодно и не особо их любят. Такую черту характера они обрели с рождения. Life.ru рассказывает, с какими дамами рождение детей не приведёт к положительному результату. 13 мая, 10:00 Shutterstock / FOTODOM

Далеко не у всех девушек развит материнский инстинкт, поэтому они относятся к своим детям холодно. Не уделяют им достаточного количества внимания и особо не любят. К носительницам каких красивых женских имён нужно относиться с настороженностью — разбираемся в материале.

1. Влада

Дама с каким женским именем всегда ставит свои интересы на первое место? Фото © Freepik

Дамы с красивым женским именем Влада с раннего детства ставят себя на первое место. Они никогда никому не уступают. В любой ситуации заботятся прежде всего о собственных интересах. Мнение и чувства других таким людям неинтересны.

Когда появляется ребёнок, характер женщины по имени Влада не меняется. Она будет и дальше думать только о себе и своих интересах. Наибольшее количество ссор возникает, когда ребёнок взрослеет и начинает показывать собственное "я". Дама будет пытаться всячески подавить его.

2. Таисия

Носительница редкого женского имени по натуре своей идеалистка. В первые годы после рождения ребёнка Таисия будет его боготворить и считать, что он идеальный. Но уже с четырёх-пяти лет начнутся проблемы.

В этом возрасте дети начинают "показывать характер": капризничают и не слушаются родителей. Поэтому носительницу красивого женского имени Таисия со временем перестанет устраивать, что ребёнок идёт против правил и игнорирует её запреты. Из-за этого женщина начнёт вести себя холоднее по отношению к малышу.

3. Ольга

Носительница какого популярного женского имени будет постоянно сравнивать своего ребёнка с другими? Ольга. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Ольга неслучайно попала в список женских имён, которые не любят своих детей. По природе своей такие женщины — учителя для других. Они предъявляют ко всем членам семьи жёсткие требования и ставят для них высокую планку, а к детям отношение ещё строже.

Поэтому женщины по имени Ольга будут требовать от ребёнка невыполнимых задач. При этом они всегда будут считать, что их малыш хуже, чем у других мам. Ольга всегда сравнивает своего ребёнка с чужими детьми и завидует их успехам. Неудивительно, что в таких условиях младший член семьи будет несчастлив.

4. Валерия

Обладательница женского имени Валерия далеко не всегда становится хорошей матерью. Малыш почти никогда не стоит у неё на первом месте. Главное в жизни у таких дам — самореализация в карьере или бизнесе. На втором месте — супруг, и только потом уже ребёнок.

Поэтому женщина по имени Валерия будет предъявлять высокие требования к младшему члену семьи. За каждую ошибку — только укоры. Кроме того, Валерия будет вмешиваться в жизнь сына или дочери на каждом её этапе. Без одобрения матери ребёнок не сможет выбрать себе ни спортивную секцию, ни специальность для обучения в университете.

5. Елизавета

Елизавета попала в список женских имён, носительницы которых не любят своих детей, неслучайно. Такие дамы будут ревновать малыша к мужу. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Носительница красивого женского имени Елизавета будет не лучшей матерью из-за особенностей характера. Такие дамы очень эмоциональны. Когда они злятся, то способны наговорить кучу плохих вещей и испортить собеседнику настроение.

К детям женщина по имени Елизавета часто относится с излишней долей ревности. Даме может казаться, что муж уделяет больше внимания ребёнку, чем ей. В результате она будет обижаться на малыша и относиться к нему холодно.

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Авторы Никита Фартов