Нумерология по дате рождения: Как узнать, к чему лежит душа, а чего и продавать не стоит

Главное число в нумерологии по дате рождения важно просчитать, чтобы добиться высот в карьере. Если не знать его, то можно всю жизнь заниматься делом, которое не любите, и по итогу так и остаться на средней позиции. Но когда определите перечень талантов и начнёте развиваться в любом из понравившихся направлений, то в жизни будут происходить чудеса. Вы найдёте дело по душе, которое приносит и высокий доход, и дарит удовольствие.

Как вычислить число души?

Нумерология по дате рождения: чтобы узнать, какой у вас талант, нужно выяснить число души. Фото © Shutterstock / FOTODOM / James Benjamin

Чтобы сделать нумерологический расчёт талантов, возьмите первое число своей даты рождения (до точки). Из него предстоит получить так называемое число души. Предположим, человек родился 05.03.1987 года. Взять нужно первые две цифры до точки. В нашем примере число души будет 5. Если же человек родился, например, 15.03.1976 года, то двузначное число нужно привести к однозначному, сложив 1+5=6. Эту цифру и нужно использовать для расшифровки врождённых талантов.

Нумерология по дате рождения: как узнать свои таланты

Полученное однозначное число судьбы нужно сопоставить со следующими значениями: Единица . Такие люди харизматичные и проявляют лидерские качества. Им нужно стремиться главенствовать, например основать свой бизнес или стать руководителем в чужой фирме. Также такие люди творческие. Они могут научиться петь и стать звездой.

. Такие люди харизматичные и проявляют лидерские качества. Им нужно стремиться главенствовать, например основать свой бизнес или стать руководителем в чужой фирме. Также такие люди творческие. Они могут научиться петь и стать звездой. Двойка . Согласно нумерологии, а также цифрам даты рождения, такие люди очень мягкие. Они ищут способы выразить свои чувства и показать любовь. Им рекомендуется заниматься изобразительным искусством или другими видами творчества.

. Согласно нумерологии, а также цифрам даты рождения, такие люди очень мягкие. Они ищут способы выразить свои чувства и показать любовь. Им рекомендуется заниматься изобразительным искусством или другими видами творчества. Тройка . Из нумерологического расчёта талантов по дате рождения на 2024 год, такие люди пришли в мир, чтобы учить других. Они вдохновляют окружающих, поэтому им рекомендуется становиться либо преподавателем, либо бизнес-коучем.

. Из нумерологического расчёта талантов по дате рождения на 2024 год, такие люди пришли в мир, чтобы учить других. Они вдохновляют окружающих, поэтому им рекомендуется становиться либо преподавателем, либо бизнес-коучем. Четвёрка. Такие люди от природы отличные критики. Им нужно становиться блогерами-обозревателями или журналистами. Им подвластно сильное шестое чувство, а ещё они эмпатичны и могут добиться успехов в эзотерике.

Нумерологический расчёт талантов по дате рождения: каждый сможет зарабатывать много денег, если будет заниматься тем, к чему предрасположен. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dzhulbee

Пятёрка . Если верить расшифровке даты рождения по нумерологии, такие люди заточены на заработок больших денег в бизнесе. Они легко заводят знакомства, а материальные средства текут в их руки рекой. Оптимальное направление деятельности — политика или собственный бизнес.

. Если верить расшифровке даты рождения по нумерологии, такие люди заточены на заработок больших денег в бизнесе. Они легко заводят знакомства, а материальные средства текут в их руки рекой. Оптимальное направление деятельности — политика или собственный бизнес. Шестёрка . Цифры в дате рождения гласят, что такие люди очень привлекательные. Благодаря своей харизматичности они легко завладевают вниманием представителей противоположного пола. Если такие женщины или мужчины станут блогерами или телеведущими, то от фанатов у них не будет отбоя.

. Цифры в дате рождения гласят, что такие люди очень привлекательные. Благодаря своей харизматичности они легко завладевают вниманием представителей противоположного пола. Если такие женщины или мужчины станут блогерами или телеведущими, то от фанатов у них не будет отбоя. Семёрка . Согласно нумерологическому расчёту, такие люди любят учиться и получать новую информацию. Они никого не слушают и любые решения принимают самостоятельно. Им нужно заниматься точными науками, а может даже и исследованиями.

. Согласно нумерологическому расчёту, такие люди любят учиться и получать новую информацию. Они никого не слушают и любые решения принимают самостоятельно. Им нужно заниматься точными науками, а может даже и исследованиями. Восьмёрка . Согласно первой цифре даты рождения такие люди стремятся зарабатывать большие деньги любыми способами. Порой они даже выбирают работу, которая не нравится, если на ней хорошо платят. Но лучше заниматься тем, что по душе. Такой подход принесёт более положительный результат.

. Согласно первой цифре даты рождения такие люди стремятся зарабатывать большие деньги любыми способами. Порой они даже выбирают работу, которая не нравится, если на ней хорошо платят. Но лучше заниматься тем, что по душе. Такой подход принесёт более положительный результат. Девятка. Такие люди с детства довольно агрессивные и любят сражаться. Им нужно становиться адвокатами, прокурорами или выпускать пар по-другому — с помощью боевых искусств. У них даже получится завоевать чемпионский титул.