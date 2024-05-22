Дети, развод и тёмные ритуалы: Как сложились судьбы пар влюблённых, которых свело телешоу "Битва экстрасенсов"

Телешоу "Битва экстрасенсов" подкупает зрителей не только мистическими расследованиями и испытаниями, но и неожиданными историями любви. Оказалось, что в поисках сверхъестественного участники шоу находят не только призраков, но и вторых половинок в виде соперников! Собрали пять пар экстрасенсов, которые познакомились на "Битве", завязали отношения, поженились и попробовали построить совместную жизнь… А вот насколько удачно это у них вышло — в материале Life.ru.

Александр Саков и Ирина Певчая

Колдун Александр Саков и Ирина Певчая шокировали зрителей, объявив о своей помолвке на "Новой битве экстрасенсов – 2024". Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / pevchaya666

Александр Саков и Ирина Певчая — самые свежие звёзды "Новой битвы экстрасенсов". Они познакомились в 24-м сезоне шоу и теперь готовятся к свадьбе. О своей помолвке Ирина сообщила сначала в социальных сетях, опубликовав фото руки с кольцом, а потом призналась на самом шоу. Александр, деревенский колдун из Ребова, не остался в стороне и поблагодарил шоу "Битва экстрасенсов", что оно свело его с возлюбленной.

На проекте пара старалась скрывать свои чувства, но слухи о романе уже давно будоражили фанатов. Александр, 30-летний деревенский колдун, утверждает, что магические силы проснулись в нём после частых контактов с миром мёртвых. Ирина, ученица Влада Череватого, нашла в Сакове не только коллегу, но и настоящую любовь. Впереди у пары новая глава жизни. Но чем она закончится, если учесть, что Ирина уже покинула проект, а Александр оказался на прошлой неделе худшим и теперь ему предстоит магическая дуэль.

Дмитрий Матвеев и Астрид

Какие пары из "Битвы экстрасенсов" расстались сразу после конца проекта? Встречаются ли Дмитрий Матвеев и Астрид сейчас? Фото © Vk / Astrid x Астрид (老李)

Матвеев и Астрид, настоящее имя которой Джофань Ли, познакомились в 20-м сезоне "Битвы экстрасенсов". Их роман начался в момент, когда Астрид уступила Дмитрию место в финале. После шоу они уехали в Китай, где Матвеев изучал культуру своей возлюбленной и стал сильнее в магии. Их брак продлился всего три года. Дмитрий признаётся, что не готов к серьёзным отношениям, а Астрид счастлива в новых отношениях с китайцем. Несмотря на развод, оба продолжают заниматься мистической деятельностью.

Константин Гецати и Соня Егорова

Свадьбы и разводы участников "Битвы экстрасенсов". Романы экстрасенсов: правда ли, что Константин Гецати и Соня Егорова были парой? Фото © Rutube / Битва экстрасенсов

Константин Гецати и Соня Егорова старались скрывать свои отношения с самого начала. Однако позже девушка призналась, что их роман начался в середине 18-го сезона и повлиял на результаты "Битвы". В итоге отношения экстрасенсов закончились из-за подозрений в изменах со стороны Константина.

Сегодня Соня счастлива в браке с известным исполнителем Pharaoh, а Константин активно ищет свою любовь на шоу, в котором пруд пруди красоток. Вот только оказалось, что завоевать сердце медиума совсем не просто.

Татьяна Ларина и Юлий Миткевич-Далецкий

Как сложилась судьба пары экстрасенсов Татьяны Лариной и Юлия Миткевича-Далецкого, которых свела "Битва"? Фото © Youtube / Интересные новости

Экстрасенсы встретились на съёмках 15-го сезона "Битвы". Сначала они скрывали свои отношения, опасаясь обвинений в пиаре. Однако на финале шоу пара появилась в белых костюмах, как жених и невеста. Юлий не стал медлить и сделал предложение Татьяне прямо перед камерами, которое она с радостью приняла.

К сожалению, их брак продлился всего два года. Юлий оказался абьюзером и не смог найти общий язык с Татьяной и её сыном. Несмотря на молодость, Ларина не смогла справиться с напряжёнными отношениями и вскоре подала на развод. Сегодня ведьма успешна в работе и новых отношениях, а о Юлии ничего не слышно после его проблем с законом.

Мэрилин Керро и Александр Шепс

Как волшебная любовь экстрасенсов Мэрилин Керро и Александра Шепса превратилась в сказку о разбитом корыте. Фото © Rutube / Битва экстрасенсов

Мэрилин Керро и Александр Шепс — одна из самых ярких пар шоу. Их роман начался в 14-м сезоне проекта "Битва экстрасенсов" и быстро перешёл за его пределы. Александр поддерживал Мэрилин на протяжении всего сезона, и в финале они оба боролись за победу. Шепс предложил Керро свою "синюю руку", но она отказалась. После окончания съёмок они продолжили жить вместе, работали, устраивали фотосессии и вели бизнес.

Но со временем отношения испортились. Мэрилин обвинила Александра в изменах и финансовых махинациях. В итоге их пути разошлись. Керро уже успела выйти замуж и родить троих детей, а Шепс иногда вспоминает о ней в соцсетях.