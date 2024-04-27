16 девушек экстрасенса Гецати: кого забраковал, а у кого ещё есть шансы

На реалити-шоу "Невеста. Экстра любовь" пришло 26 девушек. Главным героем нового проекта стал известный экстрасенс Константин Гецати. Он отобрал 16 претенденток на своё сердце. И три из них уже выбыли из игры. Кто остался и имеет все шансы охмурить потомка аланских магов?

1. Анна Кост, 27 лет

Участница шоу "Невеста. Экстра любовь" Анна Кост. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / annakooooonda

У девушки есть тяжёлые воспоминания из детства. Теперь она не может нормально общаться с мужчинами. Константин это сразу почувствовал и провёл с ней беседу без камер.

2. Ксения Пилипенко, 33 года

Участница шоу "Невеста. Экстра любовь" Ксения. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ksenyacassie

Ксения работает моделью, участвуя в фотосессиях по всему миру. В первом эпизоде шоу Ксении стало плохо. Гецати хотел помочь, но перед высоким давлением оказался бессилен.

3. Александра Волкова, 24 года

Участница шоу "Невеста. Экстра любовь" Александра Волкова. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / _kremchik_

Александра родилась в Воронеже. Она художница и модель. В 2023 году завоевала титул "Королева России".

4. Валерия Филиппенкова, 28 лет

Участница шоу "Невеста. Экстра любовь" Валерия. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / valeriya.filippenkova

Валерия отучилась на хореографа. Девушка стала чемпионкой Москвы по бальным танцам, принимала участие в "Шоу Воли", "Новогодней маске", "Танцах на ТНТ".

5. Анна Голубых, 39 лет

Участница шоу "Невеста. Экстра любовь" Анна Голубых. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anna.vicktorovnaa

Анна — вдова и мать троих детей. Несколько лет назад её муж умер от инфаркта. На встрече Гецати почувствовал, что у девушки что-то с ногой. Оказалось, она сводит татуировку.

6. Валерия Некрасова, 30 лет

Участница шоу "Невеста. Экстра любовь" Валерия Некрасова. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lera_leta

Валерия участвовала в шоу "Голос". Девушка известна под псевдонимом Lera Leta. Она работает моделью и ведёт соцсети.

7. Мария Мотина, 21 год

Участница шоу "Невеста. Экстра любовь" Мария. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mariamotina

Мария Мотина стала первой участницей шоу, которой Гецати вручил горящую свечу. Конкурентки не смогли сдержать негодования. Они в пух и прах разнесли её слишком откровенное платье.

8. Алиса Кретова, 31 год

Участница шоу "Невеста. Экстра любовь" Алиса. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / konkretova

Алиса — актриса и режиссёр. Она закончила Школу-студию МХАТ, где заработала репутацию студентки "себе на уме". Несколько лет назад девушка подавала заявку на участие в шоу "Давай поженимся!", чтобы "найти папика".

9. Елизавета Ткаченко, 31 год

Участница шоу "Невеста. Экстра любовь" Елизавета Ткаченко. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elisaveta.tkachenko

Елизавета родилась в Москве, работает моделью. Девушка успела посотрудничать с Филиппом Киркоровым — в качестве подтанцовки. С 2023 года в разводе.

10. Мария Махаринская, 27 лет

Участница шоу "Невеста. Экстра любовь" Мария. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / maxarimari

Мария родилась в Витебске. Она занимается спортом. Правда, не совсем обычным: вот уже более 20 лет девушка профессионально прыгает на батуте. Кроме того, Мария всегда охотно принимает участие в любой общественной жизни.

11. Диана Гацунати, 27 лет

Участница шоу "Невеста. Экстра любовь" Диана. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dianagatsunati

Диана — модель. В индустрии её имя хорошо известно, причём как в России, так и за рубежом. Девушка любит путешествовать, активно ведёт соцсети. Выбыла в пятом выпуске шоу: Гецати сказал, что воспринимал её "как сестру".

12. Диана Десницкая, 30 лет

Участница шоу "Невеста. Экстра любовь" Диана. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / desnitskaya

Диана — москвичка, училась на педагога в Российской международной академии туризма. Но эти знания никак не пригодились ей на шоу. В одном из выпусков Гецати пригласил её на двойное свидание, по итогам которого дальше прошла другая участница.

13. Ольга Меганская, 32 года

Участница шоу "Невеста. Экстра любовь" Ольга Меганская. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / omeganskaya

Ольга Меганская родилась в Ярославле, высшее образование получила в Питере, а славы добилась в Москве. Она участвовала в "слепых прослушиваниях" вокального шоу "Голос", но не прошла в следующий этап. Зато успела поработать солисткой группы "ВИА Гра".

14. София Грейс, 28 лет

Участница шоу "Невеста. Экстра любовь" София Грейс. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sofia_gracemodel

Девушка сразу зашла с козырей — на первой же встрече с Гецати попросила исцелить её. Она пожаловалась на боль в животе, но конкурентки обвинили её в обмане.

15. Юлия Верховская, 31 год

Участница шоу "Невеста. Экстра любовь" Юлия. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / verhovskaja

Юлия родилась в Минске. В 2014 году она окончила Белорусскую государственную академию искусств, получив диплом актрисы театра и кино. Девушка снимается в российских и белорусских фильмах.

16. Ольга Шарыпова, 26 лет

Участница шоу "Невеста. Экстра любовь" Ольга Шарыпова. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / olyasharypova

Ольга была спортсменкой, но решила сменить вектор развития. Теперь она модель, актриса и стендапер. Но прославилась не этим, а отношениями с теннисистом Александром Зверевым, которого обвинила в домашнем насилии. Выбыла из шоу.