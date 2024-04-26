"Что я здесь делаю?": Уехавший из России экс-ведущий Привольнов рассказал о трудностях эмиграции
Привольнов рассказал, что после отъезда из России принимал антидепрессанты
Экс-ведущий Антон Привольнов рассказал, что после отъезда из РФ ему пришлось пить антидепрессанты. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Экс-ведущий популярных телевизионных программ "Контрольная закупка" на Первом канале и "Звёзды сошлись" на НТВ Антон Привольнов, который покинул Россию и уехал в Израиль в августе 2022 года, рассказал о трудностях эмиграции. По его словам, первые три месяца жизни в другой стране ему пришлось принимать антидепрессанты.
"[Я думал]: что я здесь делаю? А какая это реальность?" — описал он своё состояние в одном из выпусков своего подкаста на YouTube-канале.
Бывший ведущий Первого канала добавил, что подобные настроения испытывали многие релоканты после того, как покинули родную страну.
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