"Что я здесь делаю?": Уехавший из России экс-ведущий Привольнов рассказал о трудностях эмиграции

Экс-ведущий популярных телевизионных программ "Контрольная закупка" на Первом канале и "Звёзды сошлись" на НТВ Антон Привольнов, который покинул Россию и уехал в Израиль в августе 2022 года, рассказал о трудностях эмиграции. По его словам, первые три месяца жизни в другой стране ему пришлось принимать антидепрессанты.

"[Я думал]: что я здесь делаю? А какая это реальность?" — описал он своё состояние в одном из выпусков своего подкаста на YouTube-канале.

Бывший ведущий Первого канала добавил, что подобные настроения испытывали многие релоканты после того, как покинули родную страну.