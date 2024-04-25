Mash: Александр Масляков покидает пост ведущего КВН из-за опухоли в лёгких

Причиной, по которой Александр Васильевич Масляков сдал пост бессменного ведущего КВН, стало серьёзное заболевание, утверждает Mash. По данным телеграм-канала, ещё в в 2022 году у ветерана телевидения после перенесённого ковида нашли неоперабельную опухоль в лёгких. Всё это время 82-летнего ведущего наблюдают врачи, он проходит поддерживающее лечение, но в последнее время, отмечают источники, жалоб на самочувствие стало больше.