Mash: Александр Масляков покидает пост ведущего КВН из-за опухоли в лёгких
Из-за состояния здоровья Александр Масляков покинет пост ведущего КВН, но будет контролировать проект изнутри. Обложка © Владимир Гердо / ТАСС
Причиной, по которой Александр Васильевич Масляков сдал пост бессменного ведущего КВН, стало серьёзное заболевание, утверждает Mash. По данным телеграм-канала, ещё в в 2022 году у ветерана телевидения после перенесённого ковида нашли неоперабельную опухоль в лёгких. Всё это время 82-летнего ведущего наблюдают врачи, он проходит поддерживающее лечение, но в последнее время, отмечают источники, жалоб на самочувствие стало больше.
Официального заявления о здоровье Маслякова не делал ни он сам, ни его семья.
Ранее СМИ сообщили, что на смену Маслякову-старшему на место ведущего КВН приходит Дмитрий Хрусталёв, однако Александр Масляков – младший эту информацию опровергает. По его словам, речь идёт лишь о временной замене.