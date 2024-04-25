Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 апреля, 05:57

Mash: Александр Масляков покидает пост ведущего КВН из-за опухоли в лёгких

Из-за состояния здоровья Александр Масляков покинет пост ведущего КВН, но будет контролировать проект изнутри. Обложка © Владимир Гердо / ТАСС

Из-за состояния здоровья Александр Масляков покинет пост ведущего КВН, но будет контролировать проект изнутри. Обложка © Владимир Гердо / ТАСС

Причиной, по которой Александр Васильевич Масляков сдал пост бессменного ведущего КВН, стало серьёзное заболевание, утверждает Mash. По данным телеграм-канала, ещё в в 2022 году у ветерана телевидения после перенесённого ковида нашли неоперабельную опухоль в лёгких. Всё это время 82-летнего ведущего наблюдают врачи, он проходит поддерживающее лечение, но в последнее время, отмечают источники, жалоб на самочувствие стало больше.

Официального заявления о здоровье Маслякова не делал ни он сам, ни его семья.

Как сложилась жизнь звёзд КВН, которые блистали 20 лет назад
Как сложилась жизнь звёзд КВН, которые блистали 20 лет назад

Ранее СМИ сообщили, что на смену Маслякову-старшему на место ведущего КВН приходит Дмитрий Хрусталёв, однако Александр Масляков – младший эту информацию опровергает. По его словам, речь идёт лишь о временной замене.

Алексей Берковиц
  • Новости
  • александрмасляков
  • квн
  • ТВ-передачи и ТВ-шоу
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров