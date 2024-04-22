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Дмитрий Хрусталёв станет новым ведущим КВН

Дмитрий Хрусталёв сменит Александра Маслякова на посту ведущего КВН

22 апреля, 08:18
Дмитрий Хрусталёв. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

Дмитрий Хрусталёв. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

Новым ведущим телешоу КВН станет Дмитрий Хрусталёв, а Александр Масляков окончательно покинет свою должность, но будет контролировать проект изнутри. Первый канал долго не мог определиться с выбором, и теперь известно, что одобрена кандидатура именно Хрусталёва.

Масляков уже давно не появлялся в эфирах, врачи рекомендовали ему снизить нагрузку, однако бессменный ведущий останется у руля и продолжит определять основную стратегию проекта. Хрусталёв хорошо известен публике и успел поработать в роли ведущего КВН. Когда-то он сам был в роли игрока и выступал за команду "Сборная Санкт-Петербурга", был финалистом и вице-чемпионом Высшей лиги.

На роль ведущего в разное время пробовались Валдис Пельш, Михаил Галустян, Вадим Галыгин, но Первый канал остановил свой выбор на Хрусталёве.

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Напомним, в 2022 году Александр Масляков во второй раз тяжело заболел коронавирусом, из-за чего не смог вести игры очередного сезона КВН. Однако тогда сообщалось, что он останется постоянным ведущим и выйдет на сцену после лечения.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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