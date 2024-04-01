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1 апреля, 20:22

Скончался ещё один член команды КВН "Одесские джентльмены"

Умер участник команды КВН "Одесские джентльмены" Александр Теплицкий

Участник команды КВН "Одесские джентльмены" Александр Теплицкий. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Artem Lipnitsky

Участник команды КВН "Одесские джентльмены" Александр Теплицкий. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Artem Lipnitsky

В Одессе скончался участник команды "Одесские джентльмены" Александр Теплицкий. Об этом рассказала в телеграм-канале кинокритик и обозреватель Сусанна Альперина.

"Один за другим уходят Джентльмены", — так написал мне приятель из Штатов Саша Бальбер, сообщая о том, что в Одессе умер ещё один кавээнщик из команды Джентльменов — Александр Теплицкий. Кто помнит, тот понял, о ком речь", — сообщила Альперина.

Данную информацию подтвердили друзья Теплицкого в социальных сетях. Как именно умер артист, не уточняется.

Умер звезда сериала "Молодёжка" Юрий Ваксман
Умер звезда сериала "Молодёжка" Юрий Ваксман

В январе этого года в Одессе скончался актёр, литератор и драматург Евгений Хаит, который играл в "Одесских джентльменах". Накануне стало известно о смерти капитана этой команды КВН, шоумена, юмориста и учёного-физика Светослава Пелишенко.

Оксана Попова
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