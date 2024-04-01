Скончался ещё один член команды КВН "Одесские джентльмены"
Умер участник команды КВН "Одесские джентльмены" Александр Теплицкий
Участник команды КВН "Одесские джентльмены" Александр Теплицкий. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Artem Lipnitsky
В Одессе скончался участник команды "Одесские джентльмены" Александр Теплицкий. Об этом рассказала в телеграм-канале кинокритик и обозреватель Сусанна Альперина.
"Один за другим уходят Джентльмены", — так написал мне приятель из Штатов Саша Бальбер, сообщая о том, что в Одессе умер ещё один кавээнщик из команды Джентльменов — Александр Теплицкий. Кто помнит, тот понял, о ком речь", — сообщила Альперина.
Данную информацию подтвердили друзья Теплицкого в социальных сетях. Как именно умер артист, не уточняется.