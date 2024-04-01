Скончался ещё один член команды КВН "Одесские джентльмены"

В Одессе скончался участник команды "Одесские джентльмены" Александр Теплицкий. Об этом рассказала в телеграм-канале кинокритик и обозреватель Сусанна Альперина.

"Один за другим уходят Джентльмены", — так написал мне приятель из Штатов Саша Бальбер, сообщая о том, что в Одессе умер ещё один кавээнщик из команды Джентльменов — Александр Теплицкий. Кто помнит, тот понял, о ком речь", — сообщила Альперина.