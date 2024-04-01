Умер экс-капитан команды КВН "Одесские джентльмены" Светослав Пелишенко

На 72-м году жизни скончался советский и российский сценарист, шоумен, юморист и учёный-физик Светослав Пелишенко, получивший известность в качестве капитана команды КВН "Одесские джентльмены". Печальную новость сообщила журналистка и кинокритик Сусанна Альперина.

"Ушёл Слава, Светослав Пелишенко. Сэр капитан команды джентльменов. Умный, талантливый, порядочный и, казалось, всегда невозмутимый. Унёс с собой кусочек моей жизни, кусочек моего сердца. Всегда восхищалась им и высоко ценила, как и его друзья кавээнщики, физики и не только", — написала она в телеграм-канале.

Светослав Пелишенко родился 3 декабря 1952 года. Окончил физфак Одесского госуниверситета, был капитаном команды КВН этого вуза, дважды становившейся чемпионом лиги. Защитил кандидатскую, стал доцентом и преподавателем в своей альма-матер. В 1991 году пришёл работать на российское телевидение. Был одним из авторов программ "Городок", "Голубой огонёк на Шаболовке", "Юрмалина", "Субботний вечер", "Песня года", различных мюзиклов и шоу. Снимался в нескольких фильмах, в том числе сыграл эпизодическую роль в сериале "Моя прекрасная няня". Лауреат премии ТЭФИ.