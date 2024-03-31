Парализованный звезда Нолливуда Амаечи Муонагор умер, не дождавшись операции

Не стало нигерийского актёра и продюсера Амаечи Муонагора. Звезда Нолливуда, на счету которой свыше 250 картин, умерла в 62-летнем возрасте, не дождавшись операции по трансплантации почки. Об этом журналистам сообщил двоюродный брат покойного артиста Тони Муонагор, пишет Би-би-си.

В 2023 году звезда комедийных фильмов перенесла инсульт на фоне сахарного диабета. У Муонагора была парализована левая половина тела. На этом беды не закончились — незадолго до смерти актёру понадобилась срочная пересадка почки. Он обратился к фанатам с просьбой о финансовой помощи, но поклонники не успели спасти артиста.