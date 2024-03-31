Парализованный звезда Нолливуда Амаечи Муонагор умер, не дождавшись операции
Амаечи Муонагор. Обложка © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / amaechi.muonagor
Не стало нигерийского актёра и продюсера Амаечи Муонагора. Звезда Нолливуда, на счету которой свыше 250 картин, умерла в 62-летнем возрасте, не дождавшись операции по трансплантации почки. Об этом журналистам сообщил двоюродный брат покойного артиста Тони Муонагор, пишет Би-би-си.
В 2023 году звезда комедийных фильмов перенесла инсульт на фоне сахарного диабета. У Муонагора была парализована левая половина тела. На этом беды не закончились — незадолго до смерти актёру понадобилась срочная пересадка почки. Он обратился к фанатам с просьбой о финансовой помощи, но поклонники не успели спасти артиста.
Также стало известно о смерти оскароносного голливудского постановщика Тима Макговерна. Он ушёл из жизни в возрасте 68 лет, скончавшись во сне. Что именно послужило причиной, неизвестно. Макговерн считается первопроходцем в области VFX и CGI. За время творческой карьеры принял участие в 30 проектах.