В США умер актёр из "Бегущего по лезвию" Майкл Эммет Уолш

В Соединённых Штатах на 89-м году жизни скончался актёр Майкл Эммет Уолш. Об этом трагическом событии пишет Variety со ссылкой на его менеджера Сэнди Джозефа.

Собеседник издания рассказал журналистам, что деятель киноискусств скончался ещё 19 марта в больнице в городе Сент-Олбанс, расположенном в штате Вермонт. Предварительной причиной смерти была названа остановка сердца.

Майкл Эммет Уолш родился 22 марта 1935 года. За свою кинокарьеру он сыграл более чем в 200 фильмах и сериалах, среди которых "Бегущий по лезвию", "Просто кровь" и "Достать ножи".