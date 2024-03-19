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19 марта, 06:01

Умер заведующий труппой "Имперского русского балета" Витаутас Таранда

Витаутас Таранда. Фото © Пресс-служба "Имперского русского балета"

Витаутас Таранда. Фото © Пресс-служба "Имперского русского балета"

Заведующий труппой "Имперского русского балета" и педагог-репетитор коллектива Витаутас Таранда умер в Москве. Предварительной причиной его смерти называется острая сердечная недостаточность, сообщил SHOT исполнительный директор "Имперского русского балета" Магомед Кулбужев.

По его словам, смерть оказалась внезапной, перед трагедией у 58-летнего Витаутаса не было ухудшения состояния. Как стало известно SHOT, Таранда умер в квартире своей жены. Супруга была в это время дома. Последнее время у артиста были проблемы с алкоголем, он большую часть времени проводил лёжа и передвигался только с посторонней помощью.

Умерла советская актриса из "Букета фиалок" и "Дикого хмеля" Ирина Щукина
Умерла советская актриса из "Букета фиалок" и "Дикого хмеля" Ирина Щукина

Ранее Life.ru сообщал о том, что 15 марта в возрасте 89 лет умер народный артист РСФСР Александр Ширвиндт. Большинству зрителей он мог запомниться по ролям в фильмах "Ирония судьбы, или С лёгким паром", "12 стульев", "Трое в лодке, не считая собаки". Причиной смерти, согласно предварительной версии, стали проблемы с сердцем. Церемония прощания с Ширвиндтом прошла в Москве 18 марта.

Андрей Бражников
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