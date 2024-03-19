Умер заведующий труппой "Имперского русского балета" Витаутас Таранда

По его словам, смерть оказалась внезапной, перед трагедией у 58-летнего Витаутаса не было ухудшения состояния. Как стало известно SHOT, Таранда умер в квартире своей жены. Супруга была в это время дома. Последнее время у артиста были проблемы с алкоголем, он большую часть времени проводил лёжа и передвигался только с посторонней помощью.