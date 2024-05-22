Садальский рассказал, как Боня оказалась в чёрном списке Каннского кинофестиваля
Садальский: Боня попала в "блок" Каннского фестиваля из-за торговли билетами
Российская телеведущая и блогер Виктория Боня. Обложка © VK / Виктория Боня
Российская телеведущая и блогер Виктория Боня оказалась в чёрном списке Каннского кинофестиваля из-за торговли билетами на мероприятие. Об этом в личной соцсети рассказал актёр Станислав Садальский.
"За торговлю фестивальными билетами (что запрещено) включена и наша Боня. На открытие приглашения раздаются бесплатно, платят спонсоры. Торговля карается нещадно..." — говорится в его посте.
Актёр также рассказал о том, что из Канн постепенно выселяют множество девушек лёгкого поведения с Украины, которые отказываются оплачивать счета в ресторанах, и предположил, что проблемы у Бони могли начаться ещё и по этой причине.
Как ранее писал Life.ru, Боня действительно в личных соцсетях обратилась к подписчикам с "заманчивым" предложением. Любой желающий мог заплатить от семи миллионов рублей и выше, чтобы посетить кинофестиваль в Каннах в обществе блогерши. Деньги она была готова взять наличными или криптой.