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22 мая, 11:59

Садальский рассказал, как Боня оказалась в чёрном списке Каннского кинофестиваля

Садальский: Боня попала в "блок" Каннского фестиваля из-за торговли билетами

Российская телеведущая и блогер Виктория Боня. Обложка © VK / Виктория Боня

Российская телеведущая и блогер Виктория Боня. Обложка © VK / Виктория Боня

Российская телеведущая и блогер Виктория Боня оказалась в чёрном списке Каннского кинофестиваля из-за торговли билетами на мероприятие. Об этом в личной соцсети рассказал актёр Станислав Садальский.

"За торговлю фестивальными билетами (что запрещено) включена и наша Боня. На открытие приглашения раздаются бесплатно, платят спонсоры. Торговля карается нещадно..." говорится в его посте.

Актёр также рассказал о том, что из Канн постепенно выселяют множество девушек лёгкого поведения с Украины, которые отказываются оплачивать счета в ресторанах, и предположил, что проблемы у Бони могли начаться ещё и по этой причине.

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Как ранее писал Life.ru, Боня действительно в личных соцсетях обратилась к подписчикам с "заманчивым" предложением. Любой желающий мог заплатить от семи миллионов рублей и выше, чтобы посетить кинофестиваль в Каннах в обществе блогерши. Деньги она была готова взять наличными или криптой.

Юрий Лысенко
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