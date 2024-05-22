Садальский рассказал, как Боня оказалась в чёрном списке Каннского кинофестиваля

Российская телеведущая и блогер Виктория Боня оказалась в чёрном списке Каннского кинофестиваля из-за торговли билетами на мероприятие. Об этом в личной соцсети рассказал актёр Станислав Садальский.

"За торговлю фестивальными билетами (что запрещено) включена и наша Боня. На открытие приглашения раздаются бесплатно, платят спонсоры. Торговля карается нещадно..." — говорится в его посте.

Актёр также рассказал о том, что из Канн постепенно выселяют множество девушек лёгкого поведения с Украины, которые отказываются оплачивать счета в ресторанах, и предположил, что проблемы у Бони могли начаться ещё и по этой причине.