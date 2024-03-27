"Что прицепились к ней?": Садальский заступился за Пугачёву, которую захотели признать иноагентом

Актёр Станислав Садальский раскритиковал инициативу признать певицу Аллу Пугачёву иностранным агентом. Вместо того чтобы цепляться к артистке, он призвал начать проверки в отношении депутатов, которые уже "обворовали страну".

"Что прицепились к Пугачёвой? Там миллиарды украдены, про это молчат, а Пугачёву пинают и пинают", — высказался 72-летний Садальский в беседе с "Газетой.ru".