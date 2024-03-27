"Что прицепились к ней?": Садальский заступился за Пугачёву, которую захотели признать иноагентом
Актёр Садальский раскритиковал идею признать Аллу Пугачёву иноагентом
Станислав Садальский. Обложка © TACC / Александр Щербак
Актёр Станислав Садальский раскритиковал инициативу признать певицу Аллу Пугачёву иностранным агентом. Вместо того чтобы цепляться к артистке, он призвал начать проверки в отношении депутатов, которые уже "обворовали страну".
"Что прицепились к Пугачёвой? Там миллиарды украдены, про это молчат, а Пугачёву пинают и пинают", — высказался 72-летний Садальский в беседе с "Газетой.ru".
Как добавил актёр, Примадонну все кому не лень сейчас "пинают", потому что это безопасно, а вот критиковать депутатов — опасно.
Напомним, что обращение признать Пугачёву иноагентом поступило в Генпрокуратуру РФ после её перепалки с певцом Стасом Михайловым. Тот осудил уехавших за рубеж артистов. В ответ Пугачёва записала видеообращение, где заявила, что "нормальные люди" возвращаться не будут, а затем обматерила коллегу по цеху. Позднее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин сообщил, что в РФ началась процедура признания певицы иноагентом.