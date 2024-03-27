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27 марта, 11:56

"Что прицепились к ней?": Садальский заступился за Пугачёву, которую захотели признать иноагентом

Актёр Садальский раскритиковал идею признать Аллу Пугачёву иноагентом

Станислав Садальский. Обложка © TACC / Александр Щербак

Станислав Садальский. Обложка © TACC / Александр Щербак

Актёр Станислав Садальский раскритиковал инициативу признать певицу Аллу Пугачёву иностранным агентом. Вместо того чтобы цепляться к артистке, он призвал начать проверки в отношении депутатов, которые уже "обворовали страну".

"Что прицепились к Пугачёвой? Там миллиарды украдены, про это молчат, а Пугачёву пинают и пинают", — высказался 72-летний Садальский в беседе с "Газетой.ru".

Как добавил актёр, Примадонну все кому не лень сейчас "пинают", потому что это безопасно, а вот критиковать депутатов — опасно.

"Прошлые заслуги неважны": В Госдуме отреагировали на старт процедуры признания Пугачёвой иноагентом
"Прошлые заслуги неважны": В Госдуме отреагировали на старт процедуры признания Пугачёвой иноагентом

Напомним, что обращение признать Пугачёву иноагентом поступило в Генпрокуратуру РФ после её перепалки с певцом Стасом Михайловым. Тот осудил уехавших за рубеж артистов. В ответ Пугачёва записала видеообращение, где заявила, что "нормальные люди" возвращаться не будут, а затем обматерила коллегу по цеху. Позднее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин сообщил, что в РФ началась процедура признания певицы иноагентом.

Наталья Исакова
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