Шахматист Карякин требует "выжечь" Сердючку, Барских и "Океан Эльзы" из российских соцсетей Карякин обратился в Роскомнадзор с просьбой заблокировать украинских музыкантов 22 мая, 09:15 Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / max barskih, © Shutterstock / Oleg Batrak, © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) /Святослав Вакарчук

Шахматист Сергей Карякин обратился в Роскомнадзор с просьбой заблокировать песни украинских певцов. Спортсмен обратил внимание, что такие исполнители дискредитируют ВС РФ, занимаются экстремизмом и призывают к насилию над русскоязычным населением, в том числе в своих текстах.

"Написал обращение в адрес Роскомнадзора о недопустимости ситуации, когда в российских соцсетях и на аудиовизуальных платформах по-прежнему есть украинский контент, авторы которого нарушают наши законы, финансируют террористов из ВСУ", — пояснил он в телеграм-канале.

Под запрет предлагается поставить таких исполнителей, как Верка Сердючка, Макс Барских, группы "Вопли Видоплясова", "Океан Эльзы", "Бумбокс", а также запретить украинский сериал "Слуга народа" и другие. Карякин подчеркнул, что "пора всю эту мерзость выжечь калёным железом".

Авторы Татьяна Миссуми