Мечтающего о победе Киева Макаревича* проверят на экстремизм
Mash: "Ветераны России" просят ГП и СК проверить Макаревича* на экстремизм
Среди звёзд, сбежавших за границу после начала СВО, оказался и музыкант Андрей Макаревич*. Обложка © АГН "Москва" / Сергей Киселёв
Музыканта Андрея Макаревича* проверят на экстремизм после его общения с фейковым Владимиром Зеленским. По данным Mash, после публикации розыгрыша российских пранкеров Вована (Владимира Кузнецова) и Лексуса (Алексея Столярова) "Ветераны России" уже обратились в Госдуму, Генпрокуратуру и Следком.
Возмущение общественников вызвал целый ряд высказываний лидера группы "Машина времени", прозвучавших в беседе с пранкерами. В частности, поводом для обращения послужил тот факт, что Макаревич* желает Украине победы над Россией и уверен, что в нашей стране почти не осталось "думающих людей". Кроме того, музыкант изъявил желание приехать на Украину и дать "бешеный победный концерт", а вот сейчас, трусливо добавил он, выступать там не время — мол, у русских артистов "нет морального права" ступать на украинскую землю.
Кстати, ранее Life.ru рассказывал, что музыкант-иноагент Андрей Макаревич* закрыл ИП в России. В этом статусе он вёл предпринимательскую деятельность 23 года. Кроме того, артист продал всю недвижимость в России.
* Внесён Минюстом РФ в список физических лиц, выполняющих функции иноагента.