Мечтающего о победе Киева Макаревича* проверят на экстремизм

Музыканта Андрея Макаревича* проверят на экстремизм после его общения с фейковым Владимиром Зеленским. По данным Mash , после публикации розыгрыша российских пранкеров Вована (Владимира Кузнецова) и Лексуса (Алексея Столярова) "Ветераны России" уже обратились в Госдуму, Генпрокуратуру и Следком.

Возмущение общественников вызвал целый ряд высказываний лидера группы "Машина времени", прозвучавших в беседе с пранкерами. В частности, поводом для обращения послужил тот факт, что Макаревич* желает Украине победы над Россией и уверен, что в нашей стране почти не осталось "думающих людей". Кроме того, музыкант изъявил желание приехать на Украину и дать "бешеный победный концерт", а вот сейчас, трусливо добавил он, выступать там не время — мол, у русских артистов "нет морального права" ступать на украинскую землю.