Макаревич* захотел дать концерт в Киеве, но при одном невыполнимом условии Макаревич* заявил Вовану и Лексусу, что хочет выступить в Киеве и помогать ВСУ 13 мая, 07:41 7514 7514 Музыкант Андрей Макаревич*. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Андрей Макаревич*

Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) позвонили музыканту Андрею Макаревичу* от имени Владимира Зеленского. В беседе лидер "Машины времени" пожелал победы Украине и заявил, что хочет выступить в Киеве "в первый же день" после завершения конфликта, но не раньше.

"Я просто боюсь, что эта затея (с концертом. — Прим. Life.ru) может очень сильно сыграть в обратную сторону... Всё равно, как ни верти, для огромного количества украинцев я — артист из России, поющий на русском языке… Я в первый день победы вашей (Украины. — Прим. Life.ru), если позовут, естественно, с удовольствием приеду, и мы дадим бешеный концерт", — заявил Макаревич*, думая, что даёт обещание Зеленскому.

Также артист признался, что ранее оказывал "достаточно ощутимую" помощь только пострадавшим, но в будущем, возможно, посодействует и непосредственно ВСУ.

Говорил Макаревич* и о ситуации в России, где он признан иноагентом. По его мнению, в стране "практически не осталось думающих людей", поэтому возвращаться он не собирается и тем более не будет петь для российского зрителя. Домом он назвал Израиль.

Также музыкант оправдался за знакомство с Дмитрием Медведевым, который в 2008–2012 годах был президентом России. Макаревич* даже общался с ним в неформальной обстановке — пил пиво в своём клубе.

"Я за Медведева голосовал, скажу честно, потому что то, что он тогда говорил, то, что он тогда декларировал, совершенно совпадало с моими представлениями о прекрасном", — заявил лидер "Машины времени".

* Внесён Минюстом РФ в список физических лиц, выполняющих функции иноагента.

Авторы Александра Вишнякова