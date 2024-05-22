"Несправедливо": Карякин объяснил идею о блокировке песен украинских артистов в России

Российский шахматист Сергей Карякин попросил Роскомнадзор заблокировать в нашей стране все песни украинских исполнителей, потому что считает это несправедливым. По его мнению, певцы из Незалежной не должны зарабатывать в России и параллельно с этим поддерживать ВСУ.

"Я могу сказать, что порой в жизни правильная мысль приходит чуть позже, чем надо бы. Тем не менее когда она приходит, то её нужно реализовывать. Лучше позже, чем никогда. Я много размышлял о ситуации. О том, что несправедливо, что украинские исполнители зарабатывают на российских платформах и в то же время донатят ВСУ, поддерживают вражескую армию. Этого быть не должно. Я думаю, что это вещь достаточно очевидная", — поделился своим мнением гроссмейстер в разговоре с "Газетой.ru".

Он уточнил, что не выступает за блокировку песен всех украинских артистов. Но такие меры должны коснуться "недружелюбных" для государства исполнителей, так как они получают отчисления за то, что зарабатывают деньги на наших платформах.

"Я против того, чтобы заблокировать всех украинцев. Потому что нужно разбираться с каждым конкретным случаем и примером. Там тоже есть абсолютно нормальные люди. Но я как раз выступаю против тех, кто пошёл против нашей страны", — подчеркнул Карякин.