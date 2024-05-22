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Регион
22 мая, 05:25

РКН нашёл признаки экстремизма и дискредитации армии в 10 фильмах

РКН обнаружил в Сети 10 фильмов с признаками дискредитации ВС РФ и экстремизма

Роскомнадзор обнаружил в Сети 10 кинофильмов, в которых присутствуют признаки экстремизма, дискредитации ВС РФ, призывы к насильственным действиям и иные нарушения российских законов. Кроме того, подобные нарушения были найдены в композициях семи музыкантов.

"Роскомнадзор проводит постоянный мониторинг аудиовизуального контента в сети Интернет. На данный момент выявлено 10 фильмов с признаками нарушений российского законодательства, которые указаны в обращении",узнал ТАСС у представителей службы в ходе конференции ЦИПР-2024.

Помимо этого, Роскомнадзор обнаружил в произведениях семи музыкальных исполнителей признаки нарушающего законы Российской Федерации содержания, в том числе в вопросе дискредитации Вооружённых сил нашей страны и вероятного спонсирования ВСУ через прокатные отчисления. По этим фактам принимаются обусловленные рамками закона меры реагирования, сообщили в пресс-службе РКН.

Регулятор с 2023 года провёл анализ 14 208 музыкальных произведений, выявив 2 233 нарушения. В их отношении также были приняты меры, предусмотренные российским законодательством.

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Ранее Life.ru сообщал, что Роскомнадзор обязал социальную сеть TikTok предоставить службе отчёт о выполнении законов Российской Федерации в отношении сбора личных данных и распространения информации. Речь идёт о подобной деятельности на территории России.

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ТАСС / РБК / Михаил Гребенщиков

Юрий Лысенко
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