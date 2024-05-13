Роскомнадзор потребовал от TikTok отчитаться о соблюдении российских законов

Роскомнадзор потребовал от социальной платформы TikTok отчитаться о соблюдении российских законов, которые касаются сбора персональных данных и распространения информации. Согласно сведениям РИА "Новости", это связано с обращением Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) к регулятору.

"В рамках рассмотрения указанного обращения проведён анализ сервиса TikTok, по результатам которого в адрес компании TikTok Pte. Limited направлены запросы о предоставлении информации, касающейся соблюдения требований ч. 5 ст. 18 Федерального закона № 152-ФЗ, ч. 1 ст. 10 Федерального закона № 149-ФЗ", — указано в тексте письма.