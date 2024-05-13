Роскомнадзор потребовал от TikTok отчитаться о соблюдении российских законов
РИАН: РКН требует от TikTok отчитаться о соблюдении закона о персональных данных
Роскомнадзор потребовал от социальной платформы TikTok отчитаться о соблюдении российских законов, которые касаются сбора персональных данных и распространения информации. Согласно сведениям РИА "Новости", это связано с обращением Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) к регулятору.
"В рамках рассмотрения указанного обращения проведён анализ сервиса TikTok, по результатам которого в адрес компании TikTok Pte. Limited направлены запросы о предоставлении информации, касающейся соблюдения требований ч. 5 ст. 18 Федерального закона № 152-ФЗ, ч. 1 ст. 10 Федерального закона № 149-ФЗ", — указано в тексте письма.
Уточняется, что указанные законы касаются обязательств оператора при сборе персональных данных, а также распространения информации на территории России. Если Роскомнадзор выявит нарушения требований законодательства со стороны сервиса, то примет соответствующие меры реагирования. В частности, ведомство может ограничить доступ к информации.
Напомним, TikTok приостановил возможность смотреть прямые трансляции и выгружать новый контент для российских пользователей с 6 марта 2022 года из-за закона о распространении фейков в отношении Армии России. В апреле этого года АППСИМ предложила Роскомнадзору заблокировать сервис на территории РФ. Этот шаг может помочь аналогичным российским платформам нарастить аудиторию на 30 миллионов человек.
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