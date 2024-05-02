Не долго музыка играла: TikTok снова перестал работать в России

Похоже, что счастье зуммеров длилось недолго — TikTok снова частично заблокирован для жителей России. На главном экране появляется иконка об ограничениях, с чем связана ошибка, пока неясно.

"Мы ограничили некоторые функции TikTok в вашем регионе. Вы временно не сможете публиковать видео или выходить в прямой эфир. Мы сообщим, когда эти функции снова будут доступны", — указано в сообщении при открытии сервиса.

У российских пользователей TikTok теперь всплывает такое уведомление. Скриншот © Life.ru

TikTok ("Тикток") — сервис для создания и просмотра коротких видео, принадлежащий китайской компании ByteDance. Международная версия соцсети была запущена в 2018 году, оригинальная — двумя годами ранее. В сентябре 2021 года ежемесячная аудитория TikTok превысила один миллиард пользователей.