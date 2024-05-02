TikTok заработал в России без ограничений, пишут СМИ
ТАСС сообщил о полном восстановлении работы TikTok в России
Соцсеть с короткими видео и вирусными роликами TikTok вновь полноценно заработала у российских пользователей. В четверг, 2 мая, приложение стало полностью доступно на смартфонах с iOS и Android, пишет ТАСС.
Теперь юзеры могут не только просматривать клипы, но и публиковать свой контент. 28 апреля глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщала, что соцсеть работает без ограничений у части пользователей мобильной операционной системы iOS.
TikTok ("Тикток") — сервис для создания и просмотра коротких видео, принадлежащий китайской компании ByteDance. Международная версия соцсети была запущена в 2018 году, оригинальная — двумя годами ранее. В сентябре 2021 года ежемесячная аудитория TikTok превысила один миллиард пользователей.
Как сообщал Life.ru, приложение приостановило возможность смотреть прямые трансляции и выгружать новый контент для российских пользователей с 6 марта 2022 года из-за закона о распространении фейков в отношении ВС РФ. При этом 29 января 2024-го у части пользователей из РФ снова стала доступна возможность просмотра новых публикаций на платформе. Однако уже в апреле Роскомнадзору предложили полностью заблокировать TikTok в РФ.
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