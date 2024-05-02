TikTok заработал в России без ограничений, пишут СМИ

Соцсеть с короткими видео и вирусными роликами TikTok вновь полноценно заработала у российских пользователей. В четверг, 2 мая, приложение стало полностью доступно на смартфонах с iOS и Android, пишет ТАСС.

Теперь юзеры могут не только просматривать клипы, но и публиковать свой контент. 28 апреля глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщала, что соцсеть работает без ограничений у части пользователей мобильной операционной системы iOS.