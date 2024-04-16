В Госдуме раскрыли, когда Instagram* смогут разблокировать

"До конца СВО "Инстаграм"* не будет разблокирован 100%. Он был заблокирован, потому что речь шла о легализации призывов убивать российских граждан. Кстати, "Ютуб" не позволяет себе такого: там наши аккаунты блокируют, хотя прорваться можно", — рассказал Горелкин во время встречи с участниками "Мастерской новых медиа".

Ранее Life.ru рассказывал о мессенджере, который заместил зарубежную соцсеть в России. Речь идёт о популярном не только в нашей стране, но и за её пределами, "Телеграме". Как заявлял создатель приложения Павел Дуров, ежедневно его соцсетью пользуется около 450 человек по всему миру. По словам предпринимателя, это происходит благодаря тому, что умные люди предпочитают свободу и качество, которые даёт его мессенджер, в отличие от устаревших приложений для обмена данными.