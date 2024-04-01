В Раде заявили о рассмотрении Telegram запроса по 26 каналам, публикующим данные по СВО

Руководство мессенджера "Телеграм" рассматривает запрос Службы безопасности Украины (СБУ) по 26 каналам, которые публикуют информацию о специальной военной операции. С таким утверждением выступил глава комитета Верховной рады по свободе слова Ярослав Юрчишин.

"На самом деле СБУ мониторит всё, что может трактоваться как оправдывание [СВО]... Это и анонимные каналы, и персонифицированные. Но по этим 26 каналам уже есть чёткие доводы", — приводит слова депутата "РБК-Украина".

Юрчишин добавил, что администрация мессенджера ранее игнорировала запросы украинских властей, но после начала дискуссии о возможном запрете "Телеграма" в стране якобы отреагировала на обращение Киева.