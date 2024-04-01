В Раде заявили о рассмотрении Telegram запроса по 26 каналам, публикующим данные по СВО
Депутат Рады Юрчишин: Telegram изучает запрос СБУ о блокировке 26 каналов об СВО
Руководство мессенджера "Телеграм" рассматривает запрос Службы безопасности Украины (СБУ) по 26 каналам, которые публикуют информацию о специальной военной операции. С таким утверждением выступил глава комитета Верховной рады по свободе слова Ярослав Юрчишин.
"На самом деле СБУ мониторит всё, что может трактоваться как оправдывание [СВО]... Это и анонимные каналы, и персонифицированные. Но по этим 26 каналам уже есть чёткие доводы", — приводит слова депутата "РБК-Украина".
Юрчишин добавил, что администрация мессенджера ранее игнорировала запросы украинских властей, но после начала дискуссии о возможном запрете "Телеграма" в стране якобы отреагировала на обращение Киева.
25 марта группа депутатов Рады зарегистрировала законопроект о запрете "Телеграма" на Украине. Киев хочет ввести государственное регулирование мессенджера и других подобных платформ. Представители военного руководства Украины ранее неоднократно называли "Телеграм" угрозой нацбезопасности. Глава центра по противодействию дезинформации при СНБО Андрей Коваленко 15 марта отмечал, что Киев не рассматривает блокировку "Телеграма", но может запретить работу мессенджера на компьютерах государственных служащих, у которых есть доступ к гостайне.
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