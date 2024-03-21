На Украине захотели контролировать Telegram на государственном уровне

На Украине хотят ввести государственное регулирование мессенджера Telegram и "подобных ему платформ распространения СМИ". Такой законопроект инициирует депутат Верховной рады Николай Княжицкий, сообщает украинское издание "Страна".

Парламентарий предлагает запретить распространение незаконных материалов типа порнографии, восхваления фашизма, оправдания "российской агрессии". Кроме того, депутат хочет ввести обязательство раскрывать структуру собственности и источники финансирования телеграм-каналов по запросу Национального совета по вопросам ТВ.

По словам Княжицкого, если эту структуру собственности и источники признают непрозрачными, то Telegram не может использоваться органами государственной власти и финансовыми организациями, которые обрабатывают персональные данные украинцев. Однако не уточняется конкретно, что под этим подразумевается — вся платформа или отдельные каналы. Нардеп добавил, что около 72% жителей Назалежной получают новости из Telegram.