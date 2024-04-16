Роскомнадзор рассмотрит возможность полной блокировки TikTok в России

Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) направила в Роскомнадзор предложение о том, чтобы рассмотреть возможность блокировки приложения TikTok на территории Российской Федерации. По мнению экспертов, такая мера приведёт к росту аудитории российских соцсетей примерно на 30 миллионов человек. В ведомстве приняли инициативу к рассмотрению и предоставят ответ до 8 мая.

"Фактически всё, что делает данная площадка в России на сегодняшний день, это оттягивает пользователей от отечественных платформ, которые пришли на смену TikTok", — говорится в соответствующем заявлении АППСИМа, выдержку из которого публикует ТАСС.

Сейчас в России можно пользоваться TikTok, но в нём будут доступны только клипы, опубликованные два года назад. Тем не менее исследование ассоциации показало, что порядка 70% тех, кто смотрит короткие ролики, делают это именно в TikTok: одни — из-за привычки, а другие — потому что не придают большого значения срокам публикации контента. АППСИМ предлагает Роспотребнадзору проверить приложение на факт локализации данных пользователей в рамках российского закона "О персональных данных", так как TikTok оставил для россиян возможность просмотра и комментирования роликов. В 2019 году платформа заявила о своей готовности локализовать данные в рамках законодательства РФ, но с тех пор не прозвучало никаких публичных заявлений об исполнении этого намерения. Изучавшие соцсеть специалисты тоже не увидели признаков того, что закон о рекомендательных алгоритмах был исполнен.

Если проверка надзорного органа покажет нарушения в деятельности TikTok, то АППСИМ предлагает Роскомнадзору прибегнуть к самому строгому наказанию в таких случаях — блокировке на территории России. Это может помочь аналогичным российским платформам, предоставляющим возможность просмотра коротких видео, нарастить аудиторию на 30 миллионов человек, а профессиональные сообщества получат приток подписчиков и новые возможности для заработка, существенно пострадавшие несколько лет назад, когда из TikTok исчез новый контент, резюмировали в ассоциации. В Роскомнадзоре, кстати, подтвердили получение запроса.