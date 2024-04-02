Топ-5 худших советов из TikTok, которые превратят ваш секс в бездушное трение

Современное инфополе переполнено материалами от людей, раздающих советы налево и направо. Но не все пользователи в социальных сетях обладают достаточным профессиональным опытом и знаниями. Многие могут выдавать непроверенные или ошибочные советы, основанные на личном мнении или предвзятых убеждениях. И следовать им точно не нужно.

Важно изменить партнёра под себя

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Следует избегать советов, которые могут подорвать уважение к партнёру, или принуждать к чему-то, с чем вы не согласны. Это может показаться лёгким способом получить то, что вам нужно от второй половинки, но в долгосрочной перспективе приведёт к проблемам в отношениях. "Каждый человек уникален, и важно уважать и принимать своего партнёра таким, какой он есть, а не пытаться изменить его под себя. Вместо этого лучше стремиться к взаимному пониманию и компромиссу", — говорит Олег Зайцев — основатель компании "Секспедиция" и эксперт в области отношений.

Сексуальные игрушки не нужны

Есть мнение, что сексуальные игры и вспомогательные девайсы не нужны, особенно если вы давно с партнёром. Но использование секс-игрушек может быть замечательным способом разнообразить интимную жизнь и добавить острых ощущений. А главное — лучше узнать себя и партнёра. Ролевые игры и вспомогательные гаджеты для секса в силах помочь раскрыть вам новые аспекты удовольствия и укрепить близость. А иногда даже и спасти от измен.

Чтобы раскрепоститься, нужен алкоголь

"Идея о том, что алкоголь помогает раскрепоститься и сделать секс более приятным, — миф", — говорит Олег Зайцев. В реальности употребление алкоголя перед сексом может привести к снижению чувствительности, ухудшению координации движений, контролю над собой и даже к необходимости срочного медицинского вмешательства. Лучше всего наслаждаться интимом в трезвом уме, чтобы полностью ощутить все его преимущества. Раскрепощение и наслаждение сексом должно основываться на взаимном доверии и уважении, а не на воздействии алкоголя.

Использовать секс как способ решить конфликт

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Ещё один плохой совет — использовать близость как способ решения проблем в отношениях. Часто такую ситуацию можно наблюдать в романтических фильмах: пара ссорится, а в честь примирения у них происходит страстный секс. Однако важно помнить, что это всего лишь художественное выражение, что не отражает реальности. Интим может быть частью решения конфликтов, но не должен быть единственным способом общения и решения проблем.

Представлять кого-то другого на месте партнёра

Этот совет в силах повредить отношениям и создать барьер между вами и партнёром. Фантазии могут быть здоровым способом разнообразить сексуальную жизнь, но важно помнить, что в центре должны оставаться вы и ваш партнёр. Лучше всего обсудить свои хотелки с ним, чтобы оба чувствовали себя комфортно и удовлетворённо.