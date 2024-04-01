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1 апреля, 14:32

Родителям объяснили, в чём причина подростковых "бунтов" и как их избежать

Эксперт Макарова: Отношения с детьми нужно выстраивать до подросткового возраста

Мышление подростка перестраивается, его начинают волновать отношения со сверстниками. Обложка © Freepik

Мышление подростка перестраивается, его начинают волновать отношения со сверстниками. Обложка © Freepik

У большинства людей отношение к себе формируется ещё в детстве, а в подростковом периоде взгляды изменяются, поэтому этот возраст и называется переходным. Подросток обдумывает и переоценивает всё, что с ним происходило и происходит, многие начинают стесняться своего внешнего вида, и у них появляются комплексы. Как при этом следует вести себя родителям, рассказала детский нейропсихолог Кира Макарова в интервью РИА "ФедералПресс".

По её словам, к моменту полового созревания у чада должны быть выстроены отношения с родителями, иначе начнут возникать "бунты" — результат того, что подросток пытается построить общение с близкими, уже исходя из своей позиции взрослеющего человека. Начинается много копаний в себе, сомнений, изменение взглядов, в том числе поиск проблем во внешнем виде и недовольство своей внешностью. С такими перестановками возникают и перемены поведения, поэтому родителям следует относиться к этому терпеливо и оказывать помощь при необходимости.

"Доверительные отношения с подростком нужно строить до наступления подросткового возраста, далее только спокойно ждать и принимать, быть открытыми и честными по отношению к своему ребёнку. Подростки очень чувствительны к фальши", — резюмировала нейропсихолог.
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Ранее был назван способ научить ребёнка отстаивать личные границы. По мнению психологов, прежде всего нужно объяснить детям, что любой человек может говорить "нет", если считает что-то неправильным или неприятным, — и от этого он не станет плохим, его по-прежнему будут любить.

Евгения Мосс
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