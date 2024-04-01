Родителям объяснили, в чём причина подростковых "бунтов" и как их избежать

У большинства людей отношение к себе формируется ещё в детстве, а в подростковом периоде взгляды изменяются, поэтому этот возраст и называется переходным. Подросток обдумывает и переоценивает всё, что с ним происходило и происходит, многие начинают стесняться своего внешнего вида, и у них появляются комплексы. Как при этом следует вести себя родителям, рассказала детский нейропсихолог Кира Макарова в интервью РИА "ФедералПресс".

По её словам, к моменту полового созревания у чада должны быть выстроены отношения с родителями, иначе начнут возникать "бунты" — результат того, что подросток пытается построить общение с близкими, уже исходя из своей позиции взрослеющего человека. Начинается много копаний в себе, сомнений, изменение взглядов, в том числе поиск проблем во внешнем виде и недовольство своей внешностью. С такими перестановками возникают и перемены поведения, поэтому родителям следует относиться к этому терпеливо и оказывать помощь при необходимости.

"Доверительные отношения с подростком нужно строить до наступления подросткового возраста, далее только спокойно ждать и принимать, быть открытыми и честными по отношению к своему ребёнку. Подростки очень чувствительны к фальши", — резюмировала нейропсихолог.