8 непростительных косяков в быту, из-за которых мужчину бросит любая женщина

Многие мужчины неправильно понимают, как должно выглядеть качественное "сожительство" с избранницей. Поэтому в бытовухе игнорируют интересы женщины, ведут себя неряшливо и злятся, когда им делают из-за этого замечания. Но исправлять свои ошибки нужно, иначе женщина не выдержит и уйдёт. Какие косяки мужчин в совместной жизни доводят дам до белого каления?

1. Неправильное раскладывание обуви и верхней одежды

Чтобы прожить вместе долго, нужно вешать верхнюю одежду на крючки и аккуратно ставить обувь. Фото © Freepik

Чтобы совместная жизнь с женщиной шла проще, мужчине достаточно делать элементарные вещи. Например, вешать куртку на крючки в коридоре, а обувь ставить на полку. Но большинство представителей сильного пола игнорируют два этих правила. Они оставляют верхнюю одежду где попало в коридоре или на кровати, а обувь бросают на коврике в прихожей. Всё это раздражает женщину.

2. Мужчина не убирает посуду на полку после мойки

Чтобы не раздражать женщину лишний раз, мужчине следует помогать с мытьём посуды качественно. Нельзя просто убрать грязь с тарелок, чашек и столовых приборов, а затем оставить их сохнуть на столе. Сразу после мойки нужно взять тряпку, протереть посуду и расставить её на кухонную полку. Если оставить тарелки с кружками на столе, дама будет злиться.

3. Ставит пустые кастрюли обратно в холодильник

Годами живут вместе только те пары, в которых мужчина своевременно моет посуду. Фото © Freepik

Дам бесит, если мужчина достал кастрюлю с едой, выгреб её на тарелку и поставил пустую обратно, чтобы спрятать от женщины и не мыть её. Такое проявление лени особенно сильно раздражает женщин — мало того что вы не помыли посуду, так ещё и впустую захламили холодильник. Дам очень злит, когда мужчине лень даже просто отнести пустую кастрюлю в раковину. Необязательно сразу её мыть, но нужно хотя бы освободить место в холодильнике.

4. Демонстративно чешет интимные места

Многие мужчины не умеют контролировать свои руки. При любом удобном случае они тянутся к трусам, чтобы почесать пах или ягодицы. Как думаете, сколько лет продлится совместная жизнь, если дама будет наблюдать столь мерзкое зрелище каждый день?

5. Не выбрасывает втулку от туалетной бумаги

Многие семьи, живущие вместе, сталкиваются с проблемой: мужчины почти никогда не выбрасывают втулку от туалетной бумаги. Фото © Freepik

Самая грубая ошибка парней — не менять рулон туалетной бумаги в уборной. Все мужчины знают, что это очень бесит женщин, но всё равно продолжают так поступать. Причём проблема не стоит и выеденного яйца — поменять втулку можно всего за несколько секунд.

6. Пьёт напитки из горла

Ещё в совместной жизни женщин очень раздражает, когда мужчина открывает бутылку, например с газировкой, и начинает пить из горла. И ладно если это его банка, а когда дело касается двухлитровой общей бутылки, то отпить можно, налив жидкость в стакан. То же самое касается и других видов продуктов.

7. Лезет в кастрюлю или сковородку во время готовки

Каково жить вместе с мужчиной, который лезет в кастрюлю во время готовки? Очень плохо — женщин это бесит. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Самая раздражающая вещь в бытовухе — когда мужчина не может дождаться готовности блюда. Запомните: лезть в кастрюлю и сковороду руками нельзя. Это практически мгновенно вызовет злость у женщины.

8. Наводит беспорядок в шкафу

В быту мужчины часто относятся безалаберно по отношению к одежде в своей части шкафа. Например, как попало кладут футболки, джинсы, пайты. Вперемешку с верхней одеждой держат нижнее бельё и так далее. Чтобы вторая половинка не злилась, все вещи должны быть разложены по стопкам: джинсы с джинсами, кофты с кофтами. Также полки должны быть ровными, тогда дама злиться не будет.