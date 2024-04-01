Учёные назвали 5 полезных свойств смеха, которые продлевают жизнь и укрепляют иммунитет

Исследования показали, что у людей, которые часто смеются, здоровее сердце и сосуды, а жизнь дольше, чем у тех, кто смеется менее одного раза в месяц. Об этом рассказала директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, главный гериатр Минздрава России, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор Ольга Ткачёва. По её словам, это не единственное полезное свойство смеха.

"Смех напрямую влияет на разнообразные процессы головного мозга. Например, доказано, что просмотр комедий повышает болевой порог, а значит, уменьшает интенсивность болевых ощущений. Во время смеха вырабатываются серотонин, эндорфин, дофамин, окситоцин, которые снижают выраженность боли, создают ощущение благополучия, вызывают чувство радости", — объяснила доктор в беседе с kp.ru.

Специалист продолжила о том, что смех снижает восприимчивость к инфекционным заболеваниям благодаря тому, что стимулирует рост клеток иммунной системы, производящих антитела, активизируется дыхание и усиливается кровообращение всех органов. Так что смехом можно заменить аэробные нагрузки и использовать как часть общеукрепляющих упражнений, например, тем, кто тяжело переносит физнагрузки. Помимо того, он активирует память и помогает лучше запоминать информацию.

"Лимбическая система, которая отвечает за эмоциональную реакцию в виде смеха, находится в тесной связи с гиппокампом — участком головного мозга, где происходит формирование памяти. Поэтому эмоционально окрашенная информация лучше запоминается", — заключила Ткачёва.