День смеха, День математика, Дарья Грязная: Праздники и приметы 1 апреля Государственных праздников в России 1 апреля нет. Поздравляем математиков с профессиональным праздником, разыгрываем друзей в День смеха и задабриваем домового на Дарью Грязную. 31 марта, 21:00 1 апреля смеёмся над розыгрышами коллег, поздравляем с профессиональным праздником математиков и молим святую Дарью о счастливом замужестве. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

1 апреля — День смеха

Дата в 2024 году: 1 апреля, понедельник.

Другие названия: День дурака, День юмора и смеха.

Международный праздник. В России официального статуса не имеет.

Ежегодно 1 апреля во многих странах мира отмечают День смеха, который часто также называют Днём дурака. Это время весёлых шуток и розыгрышей друзей и коллег.

Существует несколько версий возникновения весёлого праздника. Французы, например, уверены, что история связана с их королём Карлом IX. Когда юлианский календарь заменили григорианским, монарх повелел перенести празднование Нового года с конца марта на 1 января. Раньше новогодние торжества завершались 1 апреля. Те, кто не принял нововведение, продолжали отмечать начало года по старому стилю. А верноподданные жители Туманного Альбиона называли их "апрельскими дураками" и преподносили им в этот день шуточные подарки.

День дурака — отличный повод посмотреть комедию в кино или дома. Фото © Shutterstock / FOTODOM

В России праздник стал популярным при Петре I. Так, 1 апреля 1703 года на улицах Москвы глашатаи зазывали горожан посетить "неслыханное представление". Собралась огромная толпа зрителей, но, когда распахнулся занавес, они изумились, увидев лишь надпись на огромном полотне: "Первый апрель — никому не верь!"

Как бы то ни было, но праздник смеха стал популярным. Особенно прижились розыгрыши — от незамысловатого "У тебя спина белая" до самых изощрённых. Не случайно многие в этот день опасаются быть обманутыми и на неожиданные просьбы или утверждения произносят фразу: "Первое апреля — никому не верю!"

День математика

Дата в 2024 году: 1 апреля, понедельник.

Профессиональный праздник отмечают студенты, преподаватели, аспиранты профильных вузов, научные руководители, работники исследовательских институтов. Торжество носит неформальный характер, праздник пока не наделён официальным статусом.

Идея чествования зародилась в студенческих кругах. Мероприятие получило широкую поддержку и популярность в профессиональной среде математиков. Возможно, среди них найдутся и те, кто сможет решить задачи тысячелетия, сформулированные институтом Клэя. К ним относятся семь проблем. Тот, кто их решит, может претендовать на награду в миллион долларов.

Дарья Грязная

Дата в 2024 году: 1 апреля, понедельник.

Другие названия: День Дарьи Грязной и Хризанта, Дарья — грязные проруби, Дарья — грязные пролубницы, Дарья-поплавиха, Хрисанф и Дарья, Дарья маркая, Грязниха, Грязнопруд.

Церковное название: мученика Хрисанфа, мученицы Дарии и с ними.

Значение: почтение памяти святой Дарии и её супруга Хрисанфа.

Народный праздник Дарья Грязная отмечается 1 апреля (по старому стилю — 19 марта). В церковном календаре это дата почтения памяти святой Дарии и её мужа Хрисанфа.

Мученичество Хрисанфа и Дарии (миниатюра из Минология Василия II, конец X – начало XI века). Фото © Wikipedia

Дария жила в Риме в III веке. Она и её будущий муж Хрисанф происходили из языческих семей. Но Хрисанф увлёкся изучением Святого Писания, и, чтобы отвадить юношу от христианского учения, отец решил его женить на красавице-язычнице. Планы его не оправдались: после бракосочетания Дария сама приняла христианство. Теперь у неё в доме собирались женщины-христианки, у Хрисанфа — мужчины. На супругов донесли, и пару арестовали.

Дарию отдали в блудный дом. Но появившийся неведомо откуда лев не подпускал к ней мужчин. Хрисанфа бросили в выгребную яму, которая немедленно очистилась и стала благоухать. Разгневанный император Нумериан приказал подвергнуть супругов пыткам и казнить. После долгих истязаний мучеников живыми закопали в землю.

В народе этот день прозвали "грязным" потому, что тающий снег обнажал к этому времени землю и во многих непросохших местах образовывалась грязь. На Дарью Грязную принято было молиться святой о благополучии и счастье в браке.

Святой Дарье молятся 1 апреля и просят о благополучии и счастье в браке. Фото © Shutterstock / FOTODOM

По народным поверьям, 1 апреля пробуждается домовой. Помимо традиционного угощения в виде молока, каши и свежеиспечённого хлеба его нужно ещё порадовать чем-нибудь смешным. В противном случае он начнёт проказничать. Девушкам советовали в этот день устраивать как можно больше розыгрышей. Считалось, что чем лучше девица с этим справится, тем меньше её будет обманывать жених.

Природные приметы на 1 апреля:

Если на Дарью Грязную ясно и тепло, то лето будет сухим и ветреным.

Идёт днём дождь — можно не опасаться летней засухи.

Если ночью звёзд не видно, значит, последующие дни будут тёплыми.

Какая погода 1 апреля, такой она будет и через полгода.

Вешние воды шумно бегут — будет много травы.

Зацвела верба — пора доставать ульи.

Именины 1 апреля отмечают:

Ян

Иннокентий

Иван

Дмитрий

София

Матрёна

Дарья.

Авторы Андрей Соколов