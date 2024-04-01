Как шутить 1 апреля, чтобы и посмеяться, и за решёткой не оказаться

Наступило 1 апреля — День смеха, в который без шуток ну никак не обойтись. Юмор и забавные шалости приносят не только положительные, но и отрицательные эмоции. Нередко в инфополе всплывают провокационные видео, которые авторы оценивают как юмористические или пранкерские. И, как ни странно, не все понимают, что шутки или постановочные действия могут привести к самым серьёзным последствиям. О том, как шутить правильно и как прикалываться не стоит, разузнала редакция Life.ru.

Юмор и шутки на сложные темы

1 апреля 2024 года: за какие шутки можно получить административку, а за какие — посидеть в тюрьме с реальным сроком. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Каждый, совершая любое действие, должен думать о последствиях. Прежде чем пошутить, человеку стоит поразмыслить, как отнесётся к его юмору потенциальная аудитория. В российском законодательстве существует несколько законов об оскорблении чувств отдельных групп людей. К примеру, об оскорблении чувств верующих, напомнила основатель юридической группы "Союз" Ирина Гукова. Поэтому шутки на чувствительные темы, которых достаточно в любом обществе, должны быть максимально продуманными и аккуратными, важно не задеть ничьи чувства.

Троллинг в Интернете

Как правильно шутить в День смеха, 1 апреля: важные правила, чтобы никого не обидеть. Фото © Shutterstock

Отдельно стоит обратить внимание на целенаправленную травлю в Сети — троллинг. Самый лучший способ борьбы с ним — не вестись на провокационные сообщения. Цель людей, оставляющих подобные послания, — получение эмоций от другого человека. Во всех популярных социальных сетях есть модераторы, мониторящие контент. Среди их задач в том числе и борьба с троллями, указала собеседница Life.ru. Поэтому вместо диалога с юзером, который словно подпитывается чужими эмоциями, подайте жалобу на публикацию оскорбительного контента. Это будет в разы эффективнее.

Что такое пранк

Пранк и оскорбления чувств верующих: за какие шутки 1 апреля можно получить срок. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Так что же такое пранк? Это розыгрыш, шалость, шутка (от английского prank). В современном языке под словом "пранк" понимают скорее агрессивные розыгрыши. Некоторые блогеры с помощью таких приколов пытаются увеличить аудиторию своих аккаунтов в соцсетях. Заканчиваются их выходки не всегда хорошо. Охотясь за классными кадрами, способными привлечь новых подписчиков, пранкеры забывают о безопасности, причём не только своей, но и окружающих. В частности, они нарушают ПДД.

Пранк с точки зрения законодательства

Необходимо понимать, что пранк пранку рознь. Бывают как безобидные розыгрыши, так и агрессивные провокации. Отдельного наказания за пранк не предусмотрено, но в каждом случае действия могут квалифицироваться как противоправные.

Чаще всего агрессивное поведение ради забавы и просмотров можно квалифицировать как хулиганство. В законодательстве понятие о хулиганстве как о преступном деянии достаточно размыто, поэтому практически любое действие, нарушающее общественный порядок, можно расценить как хулиганство. Степень наказания будет зависеть от серьёзности проступка. Также наказывается ложное сообщение о терактах и публичное оскорбление личности, даже если эти деяния были совершены под предлогом шутки.

Наказание за пранк

"Коронавирусный пранкер" Кароматулло Джаборов. Фото © Пресненский суд Москвы

За последнее время было несколько громких дел в отношении пранкеров, подчеркнула Ирина Гукова. К примеру, блогера Кароматулло Джаборова за пранк с имитацией приступа коронавируса отправили за решётку на два года и четыре месяца. Вместе с двумя товарищами в феврале 2020 года он разыграл постановку о заражении опасной инфекцией, напугав пассажиров подземки.