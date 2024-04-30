В Роскомнадзоре перечислили актуальные претензии к онлайн-сервисам

Мессенджер Telegram по-прежнему не выполнил требования Роскомнадзора по удалению противоправных материалов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В настоящий момент количество не удалённых по требованию Роскомнадзора противоправных материалов в Telegram/Telegraph — около 120 тысяч", — информировали в надзорном органе.

Американский видеохостинг YouTube не удалил более 60 тысяч противоправных материалов, платформа Twitch — 505, компания Wikimedia Foundation, владеющая русскоязычной Википедией, игнорирует требования по 187 материалам на своей площадке.

В ведомстве напомнили, что по закону владелец хостинга или интернет-ресурса должен удалить запрещённый контент в течение 24 часов с момента получения требования Роскомнадзора, а в отдельных случаях — незамедлительно (это, например, касается призывов к массовым беспорядкам, экстремизму). За невыполнение грозит административная ответственность, при этом штрафы могут составить до 20% годовой выручки интернет-компании.