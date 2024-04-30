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30 апреля, 03:32

В Роскомнадзоре перечислили актуальные претензии к онлайн-сервисам

Роскомнадзор: Telegram всё ещё не удалил более 120 тысяч запрещённых материалов

Мессенджер Telegram по-прежнему не выполнил требования Роскомнадзора по удалению противоправных материалов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В настоящий момент количество не удалённых по требованию Роскомнадзора противоправных материалов в Telegram/Telegraph — около 120 тысяч", — информировали в надзорном органе.

Американский видеохостинг YouTube не удалил более 60 тысяч противоправных материалов, платформа Twitch — 505, компания Wikimedia Foundation, владеющая русскоязычной Википедией, игнорирует требования по 187 материалам на своей площадке.

В ведомстве напомнили, что по закону владелец хостинга или интернет-ресурса должен удалить запрещённый контент в течение 24 часов с момента получения требования Роскомнадзора, а в отдельных случаях — незамедлительно (это, например, касается призывов к массовым беспорядкам, экстремизму). За невыполнение грозит административная ответственность, при этом штрафы могут составить до 20% годовой выручки интернет-компании.

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Ранее в Генпрокуратуре предупредили о провокаторах, активно использующих социальные сети для призыва к диверсиям против РФ. Отмечалось, что за один год Роскомнадзор получил свыше тысячи сообщений с требованиями по удалению противоправной информации. Данные, нарушающие российское законодательство, исчезли с 95 тысяч сайтов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Лариса Сафронова
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