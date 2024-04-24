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24 апреля, 11:03

В Генпрокуратуре заявили о провокаторах, призывающих к диверсиям в соцсетях

Краснов: Провокаторы в Сети шлют инструкции, как отбирать оружие у силовиков

Социальные сети и мессенджеры активно используются провокаторами, которые рассылают россиянам инструкции по осуществлению диверсионной деятельности и хищению оружия у правоохранителей и военнослужащих. Такое заявление сделал генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов во время заседания Совфеда.

"Социальные сети активно используются провокаторами для распространения радикальной идеологии и ложных сведений. Наши граждане через популярные телеграм-каналы нередко получают информацию с призывами к осуществлению деструктивной деятельности, в том числе инструкции по проведению диверсий, отъёму оружия у сотрудников полиции и военных", — сказал генпрокурор.

Краснов добавил, что только за 2023 год прокурорами в Роскомнадзор было направлено свыше тысячи требований по удалению противоправной информации. Благодаря этому нарушающие российское законодательство данные были удалены с 95 тысяч сайтов.

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Ранее Краснов заявлял об очевидности украинского следа в деле о кровавой террористической атаке на "Крокус". Генеральный прокурор России уточнил, что трагедия стала осуществима из-за процветающих в мире двойных стандартов в отношении противодействия преступности, а также добавил, что следствие предпринимает все имеющиеся в их распоряжении меры, чтобы определить организаторов, а также идейных вдохновителей и тех, кто спонсировал теракт.

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Shutterstock / FOTODOM

Юрий Лысенко
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