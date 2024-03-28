"Брешь в безопасности страны": В Госдуме призвали россиян отказаться от VPN после теракта в "Крокусе"
Депутат Немкин призвал россиян отказаться от VPN для борьбы с терроризмом
Растущая популярность VPN-сервисов среди россиян создаёт брешь в цифровой безопасности РФ, заявил член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. По словам парламентария, повышенный спрос на анонимайзеры также провоцирует появление новых программ, которыми уже могут пользоваться преступники, в том числе террористы.
"Они помогают [террористам] скрыть свои коммуникации в Сети. Последние трагические события в "Крокус сити холле" в очередной раз это доказали. Поэтому в очередной раз говорю — лучше отказаться от использования VPN уже сейчас", — написал он в телеграм-канале.
Напомним, теракт в "Крокус сити холле" произошёл вечером 22 марта, когда там должен был пройти концерт рок-группы "Пикник". Вооружённые террористы ворвались в зал и открыли стрельбу, после чего устроили поджог и скрылись. Боевиков задержали в Брянской области, известно, что они хотели через "окно" перейти границу с Украиной. По последним данным, трагедия унесла жизни 143 человек. Тем временем из больниц выписали 90 пострадавших, ещё 74 остаются под наблюдением врачей. Уже 24 марта всех четверых нападавших заключили под стражу. На следующий день в СИЗО отправились отец и сын, продавшие им использованный в тот вечер автомобиль, а 26 марта — мужчина, сдавший квартиру главарю банды. Следствие установило, что они знали о планах террористов.
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