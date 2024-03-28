"Брешь в безопасности страны": В Госдуме призвали россиян отказаться от VPN после теракта в "Крокусе"

Растущая популярность VPN-сервисов среди россиян создаёт брешь в цифровой безопасности РФ, заявил член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. По словам парламентария, повышенный спрос на анонимайзеры также провоцирует появление новых программ, которыми уже могут пользоваться преступники, в том числе террористы.

"Они помогают [террористам] скрыть свои коммуникации в Сети. Последние трагические события в "Крокус сити холле" в очередной раз это доказали. Поэтому в очередной раз говорю — лучше отказаться от использования VPN уже сейчас", — написал он в телеграм-канале.