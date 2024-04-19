Краснов заявил об очевидном украинском следе теракта в "Крокусе"

В деле о теракте в красногорском "Крокус сити холле" очевиден украинский след. Об этом сообщил в Венесуэле на встрече с министром внутренних дел, юстиции и по вопросам мира республики Ремихио Себальосом Ичасо генпрокурор России Игорь Краснов.

По его словам, потрясшая мир трагедия стала возможна из-за двойных стандартов в борьбе с преступностью. Сейчас следствие делает всё возможное, чтобы установить организаторов, спонсоров и идейных вдохновителей террористического акта.