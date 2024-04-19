Краснов заявил об очевидном украинском следе теракта в "Крокусе"
Генпрокурор РФ Краснов заявил в Венесуэле об украинском следе теракта в "Крокусе"
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин
В деле о теракте в красногорском "Крокус сити холле" очевиден украинский след. Об этом сообщил в Венесуэле на встрече с министром внутренних дел, юстиции и по вопросам мира республики Ремихио Себальосом Ичасо генпрокурор России Игорь Краснов.
По его словам, потрясшая мир трагедия стала возможна из-за двойных стандартов в борьбе с преступностью. Сейчас следствие делает всё возможное, чтобы установить организаторов, спонсоров и идейных вдохновителей террористического акта.
"Их ждёт кара. Но уже сейчас в этом террористическом акте очевиден украинский след", — заявил генпрокурор.
Напомним, 22 марта вооружённые террористы ворвались в красногорский "Крокус сити холл", где должен был состояться концерт рок-группы "Пикник", и открыли огонь, после чего подожгли здание и скрылись. Боевиков задержали в Брянской области, они планировали перейти российско-украинскую границу. Трагедия унесла жизни 144 человек, ещё более 550 пострадали. Арестованы все четверо напавших, не удалось уйти от ответственности и их пособникам. Следственный комитет установил связь террористов с украинскими спецслужбами.