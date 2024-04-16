RT выпустил фильм "Крокус. Общая боль" о героях, спасавших людей при теракте

Теракт, произошедший в "Крокус сити холле", стал общей болью не только для России, но и для всего мира. Много судеб было спасено благодаря "героям нашего времени". Врачи, таксисты, волонтёры, сотрудники концертного зала — все посодействовали спасению тысячи жизней. Именно им RT посвятил фильм "Крокус. Общая боль".

В этот трагичный день героями были люди разных возрастов, даже дети. В фильме в том числе описан подвиг 16-летнего гардеробщика Александра Журика, который смог вывести зрителей через служебный выход на улицу.