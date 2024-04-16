RT выпустил фильм "Крокус. Общая боль" о героях, спасавших людей при теракте
Теракт, произошедший в "Крокус сити холле", стал общей болью не только для России, но и для всего мира. Много судеб было спасено благодаря "героям нашего времени". Врачи, таксисты, волонтёры, сотрудники концертного зала — все посодействовали спасению тысячи жизней. Именно им RT посвятил фильм "Крокус. Общая боль".
В этот трагичный день героями были люди разных возрастов, даже дети. В фильме в том числе описан подвиг 16-летнего гардеробщика Александра Журика, который смог вывести зрителей через служебный выход на улицу.
"Я обернулся, увидел людей, которые находились рядом со мной, и всем крикнул: "За мной!" — рассказывает в ленте подросток. Фильм можно посмотреть на сайте и в Telegram-канале RT.
Теракт в подмосковном "Крокусе" произошёл 22 марта. Террористы ворвались в здание и открыли огонь по людям, многие из которых пришли в тот вечер на концерт рок-группы "Пикник". Трагедия унесла жизни 144 человек, ещё более 550 пострадали. Четверых боевиков поймали в Брянской области, когда они пытались пересечь российско-украинскую границу. СК выявил связь напавших на "Крокус" террористов с украинскими спецслужбами.
Life.ru