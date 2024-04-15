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15 апреля, 14:56

Последний фигурант дела о теракте в "Крокусе" обжаловал арест

Ещё один фигурант дела о теракте в "Крокусе" обжаловал свой арест

Мухаммад Шарипзода*. Фото © Суды общей юрисдикции города Москвы

Мухаммад Шарипзода*. Фото © Суды общей юрисдикции города Москвы

Последний на данный момент фигурант дела о теракте в "Крокус сити холле" Мухаммад Шарипзода* обжаловал решение о своём аресте. Об этом сообщили в Басманном суде Москвы.

"В суд поступила апелляция на избрание меры пресечения Шарипзоде*", — приводит ТАСС сообщение суда.

Позднее жалобу рассмотрит Мосгорсуд.

Напомним, следствие считает Шарипзоду* соучастником подготовки теракта в "Крокусе". В чём именно состояло предполагаемое соучастие, не уточняется. Максимальное наказание по предъявленной ему статье — пожизненное лишение свободы.

"Это что, я здесь останусь?" Суд не выпустил из СИЗО фигуранта дела о теракте в "Крокусе"
"Это что, я здесь останусь?" Суд не выпустил из СИЗО фигуранта дела о теракте в "Крокусе"

Теракт в подмосковном "Крокусе" произошёл 22 марта. Террористы ворвались в здание и открыли огонь по людям, многие из которых пришли в тот вечер на концерт рок-группы "Пикник". Трагедия унесла жизни 144 человек, ещё более 550 пострадали. Четверых боевиков поймали в Брянской области, когда они пытались пересечь российско-украинскую границу. СК выявил связь напавших на "Крокус" террористов с украинскими спецслужбами.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Наталья Исакова
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