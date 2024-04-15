Последний фигурант дела о теракте в "Крокусе" обжаловал арест
Ещё один фигурант дела о теракте в "Крокусе" обжаловал свой арест
Мухаммад Шарипзода*. Фото © Суды общей юрисдикции города Москвы
Последний на данный момент фигурант дела о теракте в "Крокус сити холле" Мухаммад Шарипзода* обжаловал решение о своём аресте. Об этом сообщили в Басманном суде Москвы.
"В суд поступила апелляция на избрание меры пресечения Шарипзоде*", — приводит ТАСС сообщение суда.
Позднее жалобу рассмотрит Мосгорсуд.
Напомним, следствие считает Шарипзоду* соучастником подготовки теракта в "Крокусе". В чём именно состояло предполагаемое соучастие, не уточняется. Максимальное наказание по предъявленной ему статье — пожизненное лишение свободы.
Теракт в подмосковном "Крокусе" произошёл 22 марта. Террористы ворвались в здание и открыли огонь по людям, многие из которых пришли в тот вечер на концерт рок-группы "Пикник". Трагедия унесла жизни 144 человек, ещё более 550 пострадали. Четверых боевиков поймали в Брянской области, когда они пытались пересечь российско-украинскую границу. СК выявил связь напавших на "Крокус" террористов с украинскими спецслужбами.
* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.