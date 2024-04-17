РКН заблокировал американские хостинг-провайдеры Amazon Web Services и GoDaddy
Десяти зарегистрированным в США хостинг-провайдерам запретили функционировать на территории РФ из-за нарушения требований российского законодательства. Соответствующее решение принял Роскомнадзор.
В конце марта под ограничения попали сайты Kamatera, WPEngine и HostGator. С апреля список заблокированных сервисов пополнили DreamHost, Ionos, DigitalOcean, Network Solutions, Bluehost, GoDaddy, а также Amazon Web Services. Ранее РКН запретил поисковикам выдавать информацию о перечисленных хостинг-провайдерах.
В ближайшее время Роскомнадзор также рассмотрит предложение о блокировке видеосервиса TikTok на территории России. Автором инициативы стала Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров.
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