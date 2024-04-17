Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 апреля, 22:53

РКН заблокировал американские хостинг-провайдеры Amazon Web Services и GoDaddy

Десяти зарегистрированным в США хостинг-провайдерам запретили функционировать на территории РФ из-за нарушения требований российского законодательства. Соответствующее решение принял Роскомнадзор.

В конце марта под ограничения попали сайты Kamatera, WPEngine и HostGator. С апреля список заблокированных сервисов пополнили DreamHost, Ionos, DigitalOcean, Network Solutions, Bluehost, GoDaddy, а также Amazon Web Services. Ранее РКН запретил поисковикам выдавать информацию о перечисленных хостинг-провайдерах.

Роскомнадзор заблокировал доступ к сетевому изданию "Полит.ру"
Роскомнадзор заблокировал доступ к сетевому изданию "Полит.ру"

В ближайшее время Роскомнадзор также рассмотрит предложение о блокировке видеосервиса TikTok на территории России. Автором инициативы стала Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров.

Обложка ©

Unsplash / Christian Wiediger

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Роскомнадзор
  • amazon
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров