РКН заблокировал американские хостинг-провайдеры Amazon Web Services и GoDaddy

В конце марта под ограничения попали сайты Kamatera, WPEngine и HostGator. С апреля список заблокированных сервисов пополнили DreamHost, Ionos, DigitalOcean, Network Solutions, Bluehost, GoDaddy, а также Amazon Web Services. Ранее РКН запретил поисковикам выдавать информацию о перечисленных хостинг-провайдерах.