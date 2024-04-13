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13 апреля, 03:40

Роскомнадзор заблокировал доступ к сетевому изданию "Полит.ру"

Роскомнадзор заблокировал сайт сетевого издания "Полит.ру". Как пояснили РИА "Новости" в ведомстве, причиной стало неоднократное размещение недостоверной общественно значимой информации, направленной на дестабилизацию обстановки.

Доступ к ресурсу ограничен на постоянной основе в соответствии со статьёй 15.3–2 закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

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Ранее Life.ru писал, что Роскомнадзор потребовал от сервиса по изучению иностранных языков Duolingo проверить свой контент на пропаганду ЛГБТ* и устранить все нарушения. Это не первое подобное предупреждение: в обновлённой версии приложения появились диалоги об однополой любви. Вскоре Роскомнадзор направил Duolingo новое предупреждение.

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ТАСС / РБК / Михаил Гребенщиков

Лариса Сафронова
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