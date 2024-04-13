Роскомнадзор заблокировал доступ к сетевому изданию "Полит.ру"

Роскомнадзор заблокировал сайт сетевого издания "Полит.ру". Как пояснили РИА "Новости" в ведомстве, причиной стало неоднократное размещение недостоверной общественно значимой информации, направленной на дестабилизацию обстановки.

Доступ к ресурсу ограничен на постоянной основе в соответствии со статьёй 15.3–2 закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".