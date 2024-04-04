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4 апреля, 09:15

Комик Руслан Белый* оштрафован за отсутствие отметки иноагента

Российский комик Руслан Белый. Фото © VK / Руслан Белый || Философ из Воронежа

Российский комик Руслан Белый. Фото © VK / Руслан Белый || Философ из Воронежа

Российский комик Руслан Белый* был оштрафован на 30 тысяч рублей из-за поста с рекламой чужого Telegram-канала в своих социальных сетях. Причина — отсутствие маркировки иноагента, сообщает Таганский районный суд Москвы.

Пост он выложил 12 сентября и почти сразу удалил, однако Роскомнадзор всё заметил и решил привлечь бывшего резидента Comedy Club к ответственности. Таганский суд признал Руслана Белого* виновным по ч. 4 ст. 19.34 "Производство материалов иностранным агентом с использованием Интернета без указания, что эти материалы произведены иноагентом" КоАП РФ.

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У комика есть около 60 дней заплатить штраф в 30 тысяч рублей. Сам шоумен сейчас находится в Испании, но это не мешает ему работать в России. Ранее Белый* зарегистрировал в РФ компанию, состоящую из рекордного количества иностранных агентов. Контора под названием "Большая семёрка" будет заниматься работой с информацией.

* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Каринэ Гевондян
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