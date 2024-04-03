Нацистский прайс: Почему экс-учитель Тамара Эйдельман обеляет карателя Бандеру Иноагент Тамара Эйдельман*, проживающая за границей, записала двухчасовую лекцию о том, что Степан Бандера — жертва истории и совсем не нацист, садист и преступник, истреблявший украинцев, поляков и евреев. 3 апреля, 18:12 Обложка © Youtube / Tamara Eidelman

На днях "историк", "заслуженный учитель России" Тамара Эйдельман* выпустила лекцию о Степане Бандере, которая якобы должна деидеологизировать образ главного украинского нациста. Почему "историк" в кавычках? Да потому, что историк не может быть пропагандистом, а именно пропаганду, нацеленную на обеление одного из величайших преступников XX века, Эйдельман* пытается выдать за "историческое исследование".

Мифы о Бандере

Есть мифы о Бандере, которые очень отличаются от того, что говорит история, — так начинает она свою лекцию, сразу давая понять, что всё, что мы до этого знали, — это мифы, а уж она-то точно знает правду. А история, по её словам, сложная штука, в которой никого нельзя просто обвинить или оправдать. В ней, в отличие от военного конфликта на Украине, не всё так однозначно, говорит Эйдельман*, сразу обозначая свою непримиримую позицию и отсутствие объективности во взгляде на киевский режим.

Каратель Степан Бандера. Фото © Wikipedia / Unknown

Это было введение, после которого Эйдельман* напоминает, что у иноагентов теперь нельзя размещать рекламу, и клянчит деньги у подписчиков, а также напоминает о своих офлайн-лекциях, разумеется, за деньги. Разумеется, не в России, а в США и Канаде, что наводит на мысль о том, кто же является заказчиком лекции о Бандере.

Эйдельман* обращает внимание на то, как разные люди по-разному используют образ Бандеры, говоря об украинских политиках и российской власти: "Его используют украинские политики, и, к сожалению, мы очень хорошо знаем, как его использует Владимир Путин". Очевидно, она хочет сказать, что взгляд президента, вернее взгляд официальной российской историографии, — неправильный по определению.

"Я не претендую на то, чтобы знать, как всё было на самом деле, но для того, чтобы прорваться к объективности, нужно пройти между Сциллой и Харибдой разных политических взглядов", — объясняет она сразу после того, как обозначает свою субъективную позицию. Прекрасно!

Садист для самой грязной работы

Далее Эйдельман* рассказывает о детстве Бандеры. Мол, в Австро-Венгерской империи в те времена украинству были открыты все дороги, свободно звучали язык, издавались книги. В отличие от Российской империи, где всё украинское преследовалось. Мда, Тарас Шевченко и Леся Украинка очень удивились бы, узнав об этом.

Кстати, нет ни слова о том, что до Первой мировой большая часть населения Галиции считала себя русинами, что украинство насильственно насаждалось австро-венгерскими властями. А с началом войны русофилы и вовсе подверглись жесточайшим репрессиям.

Эйдельман* подчёркивает, что детство Бандеры выпало на беспрецедентно жестокие времена Первой мировой, очевидно, чтобы оправдать этим его садистскую сущность. Мол, бедный мальчик, дитя войны. Очевидно, тот факт, что он в детстве любил мучить кошек, о котором Эйдельман* также не упоминает, — это тоже детская травма.

Степан Бандера в детстве. Фото © Youtube / Tamara Eidelman

Далее идёт экскурс в историю появления европейского национализма как сверхидеи, призванной объединить людей одной крови ради освобождения своего народа, создания и укрепления своего государства, дескать, из этой борьбы вырастали "вожди" типа Бандеры. Опять же, описанный образ никак не сходится с реальным человеком, под знамёнами которого оуновцы** убивали всех несогласных с ними без разбору, включая украинцев. Кстати, Эйдельман* высказывает мысль, что представление о том, что "освобождения нации" можно добиться только насильственным путём, — это нормально, просто это обострилось после Первой мировой войны, которая и воспитала Бандеру.

Эйдельман* напоминает о попытке объединить Украину Петлюрой, который пожертвовал западноукраинскими землями, чтобы получить помощь Польши в борьбе с большевиками. Правда, говорит она, из этого ничего не вышло. Большевики дошли аж до Варшавы, но не смогли взять её. К счастью, по словам Эйдельман*. Сразу видно объективного историка!

Далее Эйдельман* вдруг проявляет себя как украинская националистка, сетуя, что украинцам не дали после Версальского договора создать своё государство, запихнув западноукраинские земли в Польшу. Она явно недовольна политикой польских властей по отношению к украинскому меньшинству: мол, ему не давали развивать свой язык, культуру, пытались ассимилировать. Очевидно, что тот факт, что ровно то же Украина после 1991 года делала по отношению к русским и русскоязычным, её не смущает.

Рассуждая о близости украинского национализма к фашизму, Эйдельман* сразу отметает разговоры о нацизме на сегодняшней Украине, которые, по её словам, "находятся за гранью нормальной дискуссии". Она также подчёркивает, что никакие выводы не оправдывают "вторжения на Украину". Ну-ну…

Оказывается, украинский национализм нельзя назвать фашизмом. Действительно, наверное, нельзя. Немецкие фашисты были в шоке от жестокости оуновцев**, поручая им самую грязную работу. Но Эйдельман* считает, что сегодня все вокруг навешивают ярлыки, а она одна этим не занимается… Да, Бандера был жёстким, но он был готов пожертвовать своей жизнью ради своего народа и своей борьбы.

Почему немцы посадили карателя

Бандера рос в обстановке, когда польское государство давило на украинцев, но, оказывается, в это время в УССР происходили ещё более ужасные вещи — речь о так называемом голодоморе, ошибках аграрной политики Советского Союза, которые вызвали массовый голод в регионах Центрального Черноземья, Северного Кавказа, Урала, Поволжья, Южного Урала, Южной Сибири. На этом фоне у Бандеры появляется ненависть к советской власти, которая "морит голодом украинских крестьян" и которая к тому же отождествляется с "еврейской властью", которую Эйдельман* объясняет ненавистью к большевикам, а не фашизмом!

Далее Эйдельман* буквально рассыпается в похвалах харизме, умению говорить и организаторским способностям Бандеры, оправдывая преклонение перед ним. Ну, а что такого? Человек же за святое дело боролся, себя не жалея. Рассказывает "историк" о его непримиримой борьбе, как он был готов принять смерть (а заодно принести в жертву сотни тысяч) ради своей "великой идеи", как стойко и мужественно переносил заключение в польской тюрьме.

Разумеется, Эйдельман не может не пнуть пакт Молотова – Риббентропа, в результате которого все украинские земли были объединены, но объединены Сталиным, что, по её мнению, разумеется, плохо. Поэтому и сотрудничество оуновцев** с Гитлером неоднозначно: с одной стороны, они надеялись, что им удастся добиться чего-то на Украине. А ради благородной цели можно пойти на сотрудничество с кем угодно (это в то время, как Черчилль был готов против Гитлера объединиться с Сатаной), хотя для них он был просто тактическим союзником, от которого они ждали помощи против СССР.

По словам Эйдельман*, ОУН** рассчитывала на то, что противостояние гигантов приведёт к созданию Украины. Правда, сторону в этом противостоянии они выбрали чётко и без колебаний, браво!

Мы не знаем, что происходило в этом хаосе, когда немецкие войска убивали евреев, судя по всему, какие-то оуновцы** в этом участвовали, говорит она. Ага, какие-то. Львовский погром, Бабий Яр — это чисто дело оуновцев**, немцы с ними потом брезговали ручкаться даже. Только вот, по мнению Эйдельман*, это не было чёткой политикой организации. А так, случайные перегибы на местах, наверное.

Бабий Яр. Фото © ТАСС / ASSOCIATED PRESS

Эйдельман* прямо говорит о программе бандеровцев: пользоваться отступлением Красной Армии, создавать свои административные структуры, чтобы показать немцам, что они их друзья и союзники. Очень благородная цель, очевидно! Гитлер-вызволитель, приди, порядок наведи!

Не участвовал, не командовал, сидел в тюрьме

По словам Эйдельман*, вопрос об ответственности ОУН** и Бандеры за те ужасы, что творились на оккупированных немцами территориях, — очень сложный и болезненный. У учёных, дескать, нет единого мнения. Оказывается, "народная милиция", состоящая из оуновцев**, к ОУН** отношения не имеет, очень трудно различить их деятельность.

Немцы держали Бандеру в Кракове, не дали приехать во Львов, так что к погрому он никакого отношения не имел. И да, сам погром — это была немецкая провокация (выставили напоказ трупы якобы убитых НКВД), оуновцев** просто спровоцировали! И вообще, нет никаких документов, подтверждающих, что руководство ОУН** приказывало убивать людей! Это всё, очевидно, советская пропаганда! Кроме того, некоторые представители оуновской** народной милиции спасали евреев. А показания выживших, которые утверждали, что их мучили бандеровцы, — это к вопросу об "адекватности воспоминаний", типа им везде вокруг бандеровцы мерещились.

А Бандера-то в Кракове был! И вообще, он нигде никогда не говорил о том, что знал о происходящем во Львове! Опять оклеветали борца за свободу! А то, что его антисемитские высказывания создавали почву для погромов, — так это его ответственность перед своей совестью и перед Богом!

И да, Бандеру просто никуда из Кракова не выпускали немцы, которым не нужна была Украина. А ведь Бандера так в них верил! Обманули человека! Не дали создать государство. Между тем родственников Бандеры в Советском Союзе репрессировали: отец был расстрелян, сёстры прошли лагеря. Братья же Бандеры были арестованы немцами и погибли в Освенциме. В общем, посочувствовать человеку надо, очевидно.

Жертвы Львовского погрома. Фото © Wikipedia / немецкий фотограф

При этом Бандера продолжает немцев о чём-то просить, пишет письма Гитлеру, а его — в концлагерь! Да, у него там были почти санаторные условия, но всё же это было заключение! И разумеется, Бандера не имеет никакого отношения к Волынской резне! Он же в лагере сидел. Ну а о том, что эта резня была вдохновлена в том числе его речами, уже говорилось — Бог ему судья.

Бандеру создала советская пропаганда?

Несмотря на то что после войны в среде оуновской** эмиграции были разные взгляды, не все поддерживали Бандеру, но именно его советская пропаганда сделала главным жупелом, считает Эйдельман*. При этом сам Бандера никакого отношения к деятельности "партизан" (по версии иноагента, в реальности — бандитов) не имеет, хотя и пытается вести какую-то работу.

В конце лекции Эйдельман* признаёт, что оуновцы** совершали преступления, но при этом они были борцами за свободу. По её словам, вопрос об ответственности Бандеры на Украине перестал быть актуальным, важным стал вопрос о том, что он был символом борьбы за независимость. А поскольку Россия якобы хочет лишить Украину независимости, восхваление Бандеры вполне логично, не стоит за это винить украинцев. Да, оказывается, в культе Бандеры виноваты Путин и советская власть, сделавшие Бандеру жупелом!

Массовые убийства поляков на Волыни и в Восточной Галиции. Фото © Wikipedia / Władysława Siemaszków

Бандеровцы оказались частью российской фальшивки, используемой для того, чтобы доказать засилье нацистов на Украине, утверждает Эйдельман*. В ответ популярность Бандеры начала расти.

Минуточку! Но сама же Эйдельман* перед этим говорит о вредном влиянии пропаганды, о ещё живой исторической памяти. А разве можно было без пропаганды заставить людей поверить, что Бандера не убийца, а герой? Тут, видимо, дело в том, что пропаганда бывает "наша", а бывает "не наша". И пропагандировать культ Бандеры на фоне "вторжения" России на Украину — это другое.

"Я надеюсь, что образ Бандеры будет изучаться без вмешательства пропагандистов", — заявляет Эйдельман*. Простите, а сама она кто? Кто-то верит, что это реальная попытка конкретного человека поделиться своим взглядом на историю, а не пропаганда, нацеленная на обеление образа Бандеры. Явно предназначенная для жителей России и восточной Украины — не потому, что лекция на русском, а потому, что она есть, — западенцам ведь не нужно оправдывать Бандеру. А вот всем остальным нужно. Сразу заявить о том, что он герой, нельзя, не воспримут. А вот постепенно вымарывать его ответственность за реальные исторические преступления — другое дело.

Кстати, в прошлом месяце у Эйдельман* вышла лекция о советском военачальнике Андрее Власове, который перешёл на сторону гитлеровской Германии. Оказывается, и он не предатель, а "борец с абсолютным злом" — со Сталиным.

С нетерпением ждём лекцию о том, что Гитлера тоже не следует рассматривать исключительно в чёрно-белых тонах, ведь история штука сложная, да, Тамара Натановна*?

* Внесена в список иноагентов. ** Запрещённая организация.

Авторы Дмитрий Родионов