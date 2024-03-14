Комик Белый* зарегистрировал в РФ компанию "Большая семёрка", состоящую только из иноагентов
SHOT: Комик Белый* зарегистрировал в РФ компанию, которая состоит из иноагентов
Комик Руслан Белый*. Обложка © VK / Руслан Белый*
Уехавший в Испанию комик Руслан Белый* зарегистрировал в России компанию, состоящую из рекордного количества иностранных агентов. Как узнал SHOT, контора под названием "Большая семёрка" будет заниматься работой с информацией.
По данным телеграм-канала, вместе с Белым* равные доли в "Большой семёрке" имеют публицист Виталий Дымарский*, блогер Александр Штефанов*, экономист Владислав Жуковский*, ведущая ютуб-канала "Популярная политика" Елена Малаховская*, журналист Мумин Шакиров*, а также блогер Андрей Рудой*. Последний и является гендиректором фирмы. В отношении Рудого* полиция сейчас проводит проверку на вопрос дискредитации ВС России из-за его многочисленных постов в соцсетях.
Новое ООО зарегистрировано в Нижнем Новгороде и создано из-за требований Минюста для удобства работы с соблюдением иноагентского регламента, что позволит обеспечить "прозрачность" их трат. Все совладельцы "Большой семёрки", кроме Рудого*, уехали из страны после начала спецоперации (СВО).
Напомним, в сентябре 2023 года Руслан Белый* пополнил реестр иноагентов. Он пытался обжаловать свой статус, однако, как указывали в Минюсте, комик получил его заслуженно: за критику СВО и дискредитацию ВС РФ. После этого ФНС ликвидировала кроличью ферму стендапера, а в январе текущего года стало известно, что концерты Белого* в Таиланде отменили.
* Внесёны Минюстом России в реестр иностранных агентов.