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14 марта, 13:40

Комик Белый* зарегистрировал в РФ компанию "Большая семёрка", состоящую только из иноагентов

SHOT: Комик Белый* зарегистрировал в РФ компанию, которая состоит из иноагентов

Комик Руслан Белый*. Обложка © VK / Руслан Белый*

Комик Руслан Белый*. Обложка © VK / Руслан Белый*

Уехавший в Испанию комик Руслан Белый* зарегистрировал в России компанию, состоящую из рекордного количества иностранных агентов. Как узнал SHOT, контора под названием "Большая семёрка" будет заниматься работой с информацией.

По данным телеграм-канала, вместе с Белым* равные доли в "Большой семёрке" имеют публицист Виталий Дымарский*, блогер Александр Штефанов*, экономист Владислав Жуковский*, ведущая ютуб-канала "Популярная политика" Елена Малаховская*, журналист Мумин Шакиров*, а также блогер Андрей Рудой*. Последний и является гендиректором фирмы. В отношении Рудого* полиция сейчас проводит проверку на вопрос дискредитации ВС России из-за его многочисленных постов в соцсетях.

Новое ООО зарегистрировано в Нижнем Новгороде и создано из-за требований Минюста для удобства работы с соблюдением иноагентского регламента, что позволит обеспечить "прозрачность" их трат. Все совладельцы "Большой семёрки", кроме Рудого*, уехали из страны после начала спецоперации (СВО).

Напомним, в сентябре 2023 года Руслан Белый* пополнил реестр иноагентов. Он пытался обжаловать свой статус, однако, как указывали в Минюсте, комик получил его заслуженно: за критику СВО и дискредитацию ВС РФ. После этого ФНС ликвидировала кроличью ферму стендапера, а в январе текущего года стало известно, что концерты Белого* в Таиланде отменили.

Православный активист подал на комика Руслана Белого* иск на 15 миллионов рублей
Православный активист подал на комика Руслана Белого* иск на 15 миллионов рублей

* Внесёны Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Наталья Исакова
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