Роскомнадзор направил Duolingo новое предупреждение о запрете пропаганды ЛГБТ*

Роскомнадзор потребовал от сервиса по изучению иностранных языков Duolingo проверить свой контент на пропаганду ЛГБТ* и устранить все нарушения. В обратном случае приложению грозит запрет на публикацию материалов, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Роскомнадзор направил компании Duolingo письмо с предупреждением о запрете публикации материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения, потребовал проверить свой контент на предмет распространения ЛГБТ-пропаганды* и устранить нарушения. Ответ пока не получен", — сообщили РИА "Новости" в Роскомнадзоре.

Там напомнили, что за пропаганду ЛГБТ* в России грозит ответственность согласно части 3 статьи 6.21 КоАП РФ. За нарушение придётся заплатить штраф в размере от одного до четырёх миллионов рублей. Кроме того, ресурс, который распространяет такие материалы, могут заблокировать.

Напомним, это не первое подобное предупреждение. Ранее Роскомнадзор уже проверял Duolingo на пропаганду ЛГБТ*. Тогда правозащитная группа "Радетель" пожаловалась, что в обновлённой версии приложения появились диалоги об однополой любви. В частности, речь идёт о фразе: "Бен и Питер любят друг друга. Они геи".