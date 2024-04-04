В Самаре чиновник уволился после жалоб на его фото в соцсетях и пропаганду ЛГБТ*

Сотруднику самарского центра поддержки и реализации проектов и программ Денису Леонтовичу пришлось уволиться после того, как в его фотографиях в социальных сетях усмотрели пропаганду ЛГБТ*. Об этом сообщили в самарском Агентстве по реализации молодёжной политики.

Там рассказали, что Леонтовича приняли на работу в феврале этого года. До этого он занимал аналогичную должность в московском институте и имел положительные характеристики. При приёме на новое место социальные сети сотрудника проверили на нежелательный контент, но ничего не нашли. На посту чиновник рассказывал молодёжи о развитии социального проектирования в регионе. При этом у руководства нареканий к нему не было, добавили в организации.

"После появления в социальных сетях информации, 1 апреля с Леонтовичем руководителем структурного подразделения проведена беседа, по результатам которой им было принято решение написать заявление об увольнении по собственному желанию. Трудовой договор расторгнут с 2 апреля 2024 года", — сообщили в агентстве РИА "Новости".

Ранее в Оренбурге суд отправил под арест владельца ЛГБТ*-клуба "Поза" (Pose). Собственник заведения обвиняется в создании экстремистской организации и пропаганде нетрадиционных отношений. Это первый случай разбирательства с момента решения Верховного суда о признании движения экстремистским.