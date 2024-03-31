Суд отправил под арест владельца ЛГБТ*-клуба в Оренбурге
Суд отправил под арест владельца ЛГБТ*-клуба "Поза" в Оренбурге. Обложка © Freepik / wirestock
В Оренбурге суд отправил под арест до 18 мая владельца ЛГБТ*-клуба "Поза" (Pose). Собственник заведения обвиняется в создании экстремистской организации и пропаганде нетрадиционных отношений. О мере пресечения сообщается в телеграм-канале суда.
"Центральным районным судом г. Оренбурга рассмотрены материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении владельца бара, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.2 УК РФ", — говорится в тексте.
Напомним, в Оренбурге возбудили уголовное дело из-за работы ЛГБТ*-клуба "Поза" (Pose). На увеселительное заведение обратили внимание сами местные жители и потребовали его закрытия. Дело заведено по статье 282.2 УК РФ. Это первый случай разбирательства с момента решения Верховного суда о признании ЛГБТ* экстремистским движением.
* Деятельность движения запрещена в РФ как экстремистская.