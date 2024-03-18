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18 марта, 16:08

В России впервые завели дело об экстремизме из-за работы ЛГБТ*-клуба

Мизулина: В Оренбурге возбуждено уголовное дело из-за работы ЛГБТ*-клуба Pose

В Оренбурге возбудили уголовное дело из-за работы ЛГБТ*-клуба "Поза" (Pose). Об этом сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

"В Оренбурге возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 статьи 282.2 УК РФ в связи с деятельностью ЛГБТ*-клуба "Поза" (Pose)", — говорится в её телеграм-канале.

Мизулина отметила, что на увеселительное заведение обратили внимание местные жители. По её словам, это первое в России уголовное дело с момента решения Верховного суда о признании ЛГБТ* экстремистским движением.

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А ранее МВД Красноярска начало проверку после жалобы главы Мизулиной на вечеринку, которая в честь Дня защитника Отечества проводилась в ЛГБТ*-баре Elton bar. Там выступали накрашенные мужчины, переодетые в женщин, и танцевали под военную песню "Смуглянка".

* Деятельность движения запрещена в РФ как экстремистская.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Александра Мышляева
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