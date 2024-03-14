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14 марта, 14:27

Общественники возмутились из-за "танца в стиле ЛГБТ*" на фестивале в Тамбове

Движение "Зов народа" призвало СК проверить ЛГБТ*-танец на фестивале в Тамбове

С виду обычный танцевальный фестиваль в Тамбове может оказаться рассадником ЛГБТ*-идеологии, считают общественники из движения "Зов народа". На этот факт они призвали проверить Всероссийский конкурс хореографических коллективов "В ритме века", прошедший 10 марта.

Танец на конкурсе в Тамбове, который возмутил общественников. Видео © Telegram / 360tv

Как сообщает телеканал "360", конкретно общественников возмутил танец одного из взрослых участников конкурса — Максима Татаринцева. Как утверждают активисты, он вышел на сцену в женских туфлях на каблуках и исполнил "танец в стиле ЛГБТ*".

"Это было крайне неуважительно по отношению к участникам и зрителям, а также нарушает законодательство. Просим СК провести проверку данного мероприятия", — пишут они в письме.

"Это экстремизм": Россиянка нашла пропаганду ЛГБТ* в торте "Радуга"
"Это экстремизм": Россиянка нашла пропаганду ЛГБТ* в торте "Радуга"

Ранее Роскомнадзор начал проверять на предмет пропаганды ЛГБТ* популярный сервис для изучения языков Duolingo. Причиной стали диалоги об однополой любви, появившиеся в обновлённой версии приложения.

* Деятельность движения запрещена в РФ как экстремистская.

Обложка ©

Telegram / 360tv

Матвей Константинов
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