Общественники возмутились из-за "танца в стиле ЛГБТ*" на фестивале в Тамбове

С виду обычный танцевальный фестиваль в Тамбове может оказаться рассадником ЛГБТ*-идеологии, считают общественники из движения "Зов народа". На этот факт они призвали проверить Всероссийский конкурс хореографических коллективов "В ритме века", прошедший 10 марта.

Танец на конкурсе в Тамбове, который возмутил общественников. Видео © Telegram / 360tv

Как сообщает телеканал "360", конкретно общественников возмутил танец одного из взрослых участников конкурса — Максима Татаринцева. Как утверждают активисты, он вышел на сцену в женских туфлях на каблуках и исполнил "танец в стиле ЛГБТ*".

"Это было крайне неуважительно по отношению к участникам и зрителям, а также нарушает законодательство. Просим СК провести проверку данного мероприятия", — пишут они в письме.

Ранее Роскомнадзор начал проверять на предмет пропаганды ЛГБТ* популярный сервис для изучения языков Duolingo. Причиной стали диалоги об однополой любви, появившиеся в обновлённой версии приложения.