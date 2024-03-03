"Это экстремизм": Россиянка нашла пропаганду ЛГБТ* в торте "Радуга"

Жительница Комсомольска-на-Амуре пожаловалась в городском чате на торт "Радуга". Её возмутило, что в супермаркете продают кондитерское изделие с шестью цветами радуги: столько же в символике запрещённого Верховным судом РФ движения.

"Это экстремизм. <...> Дело не в радуге, а в том, что никогда никому из кондитеров не приходило в голову такое оформление. Но после принятия закона об экстремизме и включения в него пропаганды ЛГБТ* и их признаков и отличий после этого у нас появилось подобное творчество", — написала в чате женщина.

Как сообщает издание "Подъём", участники чата попытались убедить её, что это обычная радуга, но та в ответ обвинила их в поддержке ЛГБТ*. В конечном счёте женщину удалили из чата. Пошла ли она в итоге в полицию с заявлением на "экстремистский" торт, история умалчивает.

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