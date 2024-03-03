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3 марта, 18:06

"Это экстремизм": Россиянка нашла пропаганду ЛГБТ* в торте "Радуга"

"Подъём": Жительница Хабаровского края увидела экстремизм в торте "Радуга"

Торт "Радуга", который возмутил жительницу Комсомольска-на-Амуре. Обложка © Telegram / "Подъём"

Торт "Радуга", который возмутил жительницу Комсомольска-на-Амуре. Обложка © Telegram / "Подъём"

Жительница Комсомольска-на-Амуре пожаловалась в городском чате на торт "Радуга". Её возмутило, что в супермаркете продают кондитерское изделие с шестью цветами радуги: столько же в символике запрещённого Верховным судом РФ движения.

"Это экстремизм. <...> Дело не в радуге, а в том, что никогда никому из кондитеров не приходило в голову такое оформление. Но после принятия закона об экстремизме и включения в него пропаганды ЛГБТ* и их признаков и отличий после этого у нас появилось подобное творчество", — написала в чате женщина.

Как сообщает издание "Подъём", участники чата попытались убедить её, что это обычная радуга, но та в ответ обвинила их в поддержке ЛГБТ*. В конечном счёте женщину удалили из чата. Пошла ли она в итоге в полицию с заявлением на "экстремистский" торт, история умалчивает.

Ранее Life.ru сообщал, что россиянка возмутилась разноцветной лестницей возле школы. При этом в соцсетях многие задались вопросом: почему яркая лестница вызвала резонанс у женщины, а "грязь, мусор — это нормально".

Ряженых для колядок волгоградцев призвали проверить на пропаганду ЛГБТ*
Ряженых для колядок волгоградцев призвали проверить на пропаганду ЛГБТ*

* Деятельность движения запрещена в РФ как экстремистская.

Наталья Исакова
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