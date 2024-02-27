"Детки каждый день ходят": Россиянка возмутилась разноцветной лестницей возле школы

В Приморском крае жительницу Находки возмутила разноцветная лестница около школы. Горожанку не устроил цвет конструкции на улице Верхне-Морской, где находится гимназия № 1 и "детки каждый день ходят". В местном паблике предложили "закрасить эти вызывающе яркие ступени в более нейтральные оттенки".

"Касаемо этой цветной лестницы в этом сообщении конкретного вопроса нет, есть реплика, высказывание мнения. Когда поступает вопрос, и он касается определённых структур, тогда поступает и ответ от нас там же в пабликах. Сейчас конкретно по цветной лестнице сказали, что вопроса в этом не разглядели, это просто было личное мнение гражданина, вопроса не было", — сообщили изданию "Подъём" в администрации города.

Известно, что лестницу покрасили сами жители района. Тем временем в соцсетях многие задалась вопросом: почему яркая лестница вызвала резонанс у горожанки, а "грязь, мусор – это нормально".

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